La trufa negra deja 630 kilos negociados en las lonjas de Abejar (Soria) y Lerma (Burgos)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La trufa negra avanza para cubrir uno de sus déficits, el de la comercialización, a través de la lonja de Abejar (Soria) que abrió el sistema y su réplica en Lerma (Burgos). Ya son cientos de kilos negociados mediante este sistema que garantiza la trazabilidad y calidad y mejora los precios para los productores.

Las lonjas de trufa de Abejar y Lerma han celebrado 27 sesiones de mercado, en las que se han negociado 312 lotes y más de 630 kilos de trufa negra. En las mismas han participado 31 productores de Castilla y León y Castilla-La Mancha, junto con 18 comercializadores de España y Francia, lo que ha contribuido a reforzar la liquidez del mercado y a construir referencias de precios compartidas.

Desde el punto de vista económico, los productores destacan que los precios alcanzados en lonja se sitúan, de media, un 10% por encima de las ofertas recibidas fuera de este sistema, lo que evidencia que es “un mercado organizado no solo es más transparente, sino también más rentable”, informa Ical.

Estos datos han permitido convertir en un auténtico laboratorio de validación el modelo durante las dos últimas campañas truferas y los datos acumulados permiten ya medir su impacto real en el sector, según Cesefor Castilla y León que se encarga de gestionar las dos lonjas y el programa Micocyl impulsado por la Junta.

Las cotizaciones obtenidas en lonja se han convertido además en referencia a nivel nacional e internacional, gracias a la publicación periódica de resultados en web y redes sociales, transformando información antes fragmentada en indicadores accesibles y comparables.

La truficultura, según el centro investigador, avanza hacia modelos de comercialización más transparentes y competitivos, capaces de responder a las demandas de productores y compradores en un mercado cada vez más profesionalizado. En ese contexto, las lonjas de trufa negra de Abejar, en Soria y Lerma, en Burgos se consolida como herramientas “innovadoras” que combina tecnología, territorio y reglas claras para reforzar el valor del producto desde su origen.

Asimismo, indicó que este modelo de mercado organizado nace con una vocación clara: acercar consumidores y productores, fortalecer el comercio de cercanía y garantizar que el valor de la trufa negra (tuber melanosporum) se construya desde el territorio y revierta directamente en quienes la producen. Todo ello sin renunciar a principios clave como la trazabilidad, la confidencialidad y la transparencia en la formación de precios.

Tradicionalmente, la venta de trufa negra ha estado marcada, en algunas ocasiones, por operaciones rápidas, precios poco visibles y una fuerte intermediación, lo que generaba entre los productores la sensación de vender sin referencias claras. Frente a ese escenario, la metodología de lonja introduce una alternativa basada en subastas organizadas en origen, con un sistema de pujas que refleja de forma real el interés del mercado.

Este modelo se apoya en una infraestructura sencilla y fácilmente replicable, diseñada para no imponer cargas económicas que dificulten su implantación en otros territorios. La clave no está en grandes instalaciones, sino en un procedimiento estandarizado, fiable y accesible, capaz de ordenar la oferta y la demanda con garantías para todas las partes.

El desarrollo de la lonja, impulsada y desarrollada desde Cesefor, ha sido posible gracias al respaldo de entidades clave del sector, como la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Soria (Atrusoria) y la Asociación de Truficultura de Burgos (Atrubur), cuyo apoyo ha resultado fundamental para la puesta en marcha del modelo.

A nivel local, el compromiso de los ayuntamientos ha sido igualmente determinante. En el caso de Soria, el Ayuntamiento de Abejar ha sido un actor clave en la consolidación de la lonja, mientras que en Burgos la corporación municipal de Lerma ha hecho posible la implantación de una nueva sede, ampliando así el alcance territorial del proyecto.

La lonja de trufa negra no es solo una mejora logística, sino una propuesta innovadora de mercado. Introduce criterios que no siempre están garantizados en los circuitos tradicionales: definición de calidades, transparencia en el proceso, trazabilidad del producto y confidencialidad entre los participantes.

El sistema de pujas fomenta la competencia entre comercializadores, lo que repercute directamente en una mayor valorización del producto. El precio deja de depender de una oferta aislada y pasa a construirse a partir del interés real del mercado, sin que los compradores tengan que exponer información sensible.

La gestión de las sesiones de lonja se apoya en una aplicación informática específica, que actúa como columna vertebral del sistema. Esta herramienta permite organizar las pujas, gestionar grandes volúmenes de lotes y garantizar la trazabilidad de todo el proceso, manteniendo al mismo tiempo la confidencialidad de los participantes.

Más allá de la digitalización, la herramienta informática desarrollada por Cesefor para una lonja aporta un valor clave: estandariza el procedimiento, facilitando que el modelo pueda replicarse en otros territorios sin necesidad de redefinir el sistema en cada implantación.

La gestión de pujas y adjudicaciones está digitalizada a través de la app web ‘subastas de trufas’. Este sistema selecciona la puja más elevada de todas las recibidas para cada lote y establece comunicación a través de un mensaje con el propietario del lote, informándole del valor de la máxima puja. En el caso de que la máxima puja no supere el precio mínimo de venta establecido por el propietario del lote, es este el que decide a través de la app web si vende su producto por el precio máximo ofertado.

El precio mínimo establecido por el productor no es conocido por ninguno de los compradores. El sistema permanece cerrado mientras se realiza el proceso de pujas, no siendo posible el conocimiento del valor de las pujas ni de los actores que intervienen.

Lonja de trufa negra de Lerma

Con la experiencia de Abejar (Soria) ya consolidada, el proyecto avanza hacia una nueva fase con la puesta en marcha de la Lonja de Trufa Negra de Lerma, que contará con 14 sesiones a lo largo de la campaña, mientras que Abejar mantendrá su actividad con 26 sesiones previstas.

La operativa está claramente definida: apertura de lonja a las 10.00 horas recepción de producto por parte de los productores hasta las 13.30 y apertura de las pujas para comercializadores entre las 13.00 y las 14.30 Un proceso ordenado que prioriza el control de calidad, la correcta clasificación del producto y el cumplimiento de los requisitos establecidos. La lonja verifica aspectos como la especie, firmeza, olor, color, presencia de parásitos, humedad y peso, reforzando así la confianza en el sistema y en la calidad del producto que llega al mercado.