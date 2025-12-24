El pueblo de Soria que presume de Belén

El Belén se encuentra en el interior de la iglesia.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

En la localidad de Somaén pueden presumir de Nacimiento estos días. El Belén, que se lleva realizando muchos años gracias a los voluntarios que dedican tiempo e ilusión en su montaje, se encuentra dentro de la iglesia del pueblo.

La vistosidad del mismo va superándose años tras año por la colaboración vecinal.

Este año se han realizado mejoras, puesto que han cambiado la distribución haciendo el Belén más atractivo, también se han añadido nuevas figuras y espacios y se han acometido retoques en la iluminación para hacerla más eficiente y efectista.

Forma parte de la Ruta de Belenes de la Diputación.HDS

El sábado día 6 de diciembre fue inaugurado y bendecido por el párroco del pueblo, que dedicó unas palabras a todos los vecinos que se acercaron a verlo y agradeció que esta tradición se siga realizando.

«Se realiza con mucho cariño y esperando que los visitantes puedan acercarse a verlo, disfrutar de todos sus detalles y conocer así nuestro precioso pueblo y sus alrededores», aseguró Marta Ortega, una de las vecinas del pueblo de Somaén.

Este Nacimiento está incluido en la ruta de Belenes de la Diputación provincial de Soria y la entrada es gratuita.