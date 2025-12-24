El PSOE de Soria certifica con su mayoría la subida del IBI y el presupuesto récord de 74M

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con los votos en contra de PP y Vox el PSOE dio vía libre a la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tras desestimar las alegaciones que habían presentado la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Las Casas, de modo que la actualización del impuesto quedó ratificado en el pleno extraordinario de ayer gracias a la mayoría absoluta del grupo municipal socialista. PP y Vox volvieron a señalar lo que ya habían indicado en la Comisión de Hacienda, porque ambos están en contra de la subida del citado impuesto. «El Partido Popular llevaba y seguirá llevando la bajada del IBI en su programa electoral», aseguró la portavoz del grupo, Belén Izquierdo.

Un pleno en el que se aprobaron los presupuestos para 2026, con los votos a favor del equipo de gobierno el presupuesto que regirá la política municipal el año que viene.

El portavoz municipal y concejal de Hacienda, Javier Muñoz, defendió unas cuentas históricas y recalcó que son la hoja de ruta para proseguir con la transformación de la ciudad. «Esta ciudad es totalmente diferente y lo es gracias, entre otras cosas, a las prioridades que recogen las cuentas municipales. La deuda, controlada y sostenida en el tiempo y muy por debajo de cuando comenzamos en el Ayuntamiento, ha sido la palanca que ha transformado esta ciudad. Junto a ella han sido esenciales los fondos europeos, los recursos propios, y al aumento de la fiscalidad justa y proporcionada que en todo momento ha entendido la ciudadanía», indicó el concejal, quien consideró que la principal diferencia entre los grupos es el modelo claro del equipo de Gobierno sobre la Soria del presente y el futuro.

Para concluir, el concejal quiso repasar que «gracias al presupuesto del próximo año de 2026, los ciudadanos tendrán unos servicios públicos de calidad, unas inversiones por encima de los 22 millones de euros, una asistencia social que supera los 6 millones de euros, una cultura por encima de los 5, unos festejos cifrados en 2,5, deportes por casi 5 millones de euros... Por lo tanto, yo creo que los vecinos y vecinas ven de forma visible y palpable las prioridades de esta ciudad y dónde va su dinero y esfuerzo».

Tanto el PP como Vox votaron en contra de unas cuentas en las que “no existe participación ciudadana real”. Belén Izquierdo lamentó que el equipo de Gobierno se haya negado a uno de los proyectos que planteaba el PP, con la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Rota de Calatañazor: «Una propuesta a petición de los vecinos de la zona pero también de los Cuerpos de Seguridad, incluida la propia Policía Municipal». A este respecto, denunció que el Ayuntamiento parece que «quiere a multar a los sorianos con las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones y no a los delincuentes, al negarse a instalar videovigilancia en Rota de Calatañazor». Aseguró al respecto que se trata de un sistema que se ha puesto en marcha en otras ciudades cercanas a Soria y se ha demostrado un incremento en la seguridad ciudadana.

Las dos grandes apuestas del PP eran destinar 500.000 euros para un «departamento municipal de vivienda» y 1,5 millones para diferentes mejoras en las obras de travesías, cada una dotada de 300.000 euros, entre las que se planteaban la compra de terrenos para aparcamientos, abrir las medianas de Eduardo Saavedra y Avenida de Valladolid, retocar la rotonda del Mirón y otros arreglos.

A este respecto, Muñoz le recriminó que todavía no se han recepcionado las obras para las que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, consiguió de los Fondos Europeos 27 millones de euros. Y volvió a señalar que si el PP sólo plantea propuestas por 2,6 millones de euros significa que está de acuerdo con más del 95% de los presupuestos. «Es gracioso que rechacen subir impuestos y luego quieran arreglar las travesías, que eso tendrá que ser con el dinero de los sorianos, que precisamente sale del IBI, como los servicios que ofrece este Ayuntamiento y que disfrutan todos los ciudadanos de municipios próximos a la capital, pero lo pagan sólo los empadronados en Soria».

Vox consideró «irreal» y «sobredimensionado en gasto ideológico», según su portavoz, Fernando Castillo, quien presentó un presupuesto alternativo, «con unas cuentas, realistas, austeras y socialmente útiles». Puso de manifiesto que los presupuestos socialistas están «inflados», con numerosas partidas que se repiten año a año, con unas previsiones muy por encima de lo que acaba siendo el nivel de ejecución real. «Reiteradamente el equipo socialista nos acusa de hacer recortes salvajes en gasto social en nuestros presupuestos alternativos, pero no recortamos nada, lo único que hacemos es presupuestar para el año siguiente, sólo lo que ellos realmente han sido capaces de gastar el año anterior». Insistió en que se pueden bajar los impuestos «porque el problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad para recortar donde nunca recortan: en su propio entramado político y en el gasto ideológico».

Muñoz insistió en que su equipo de Gobierno «no puede aceptar el presupuesto que planteó Vox «porque busca reducir la ayuda social, la cultura y los deportes, un modelo contrario a nosotros».