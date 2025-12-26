El turrón artesano de este pueblo de Soria nada tiene que ver con el industrial y eleva tu bandeja navideña

A la izquierda, turrón artesano de praliné de Pastelería Moraga, en El Burgo de Osma; a la derecha, turrón de capas elaborado de forma artesanal por Dulces Duero, en Soria, dos ejemplos del contraste entre tradición, materia prima de calidad y elaboración manual frente al turrón industrial.FEC Soria

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En el corazón de Soria, El Burgo de Osma se convierte cada diciembre en un destino para los amantes del dulce navideño con alma. Allí, la Pastelería Moraga elabora un turrón que poco o nada tiene que ver con el que se compra en grandes superficies. Cada porción, cortada a cuchillo y presentada con mimo, es una muestra de cómo lo artesano puede elevar lo cotidiano a la categoría de lujo emocional. Este turrón no busca competir por precio ni por cantidad, lo hace por autenticidad.

Entre las siete variedades que ofrecen (Pan de Cádiz, praliné, chocolate, licor, crujiente, entre otras), se nota una búsqueda consciente por sorprender sin perder el respeto por las raíces. Cada sabor es una interpretación personal, elaborada con ingredientes que, en muchos casos, provienen de la propia tierra soriana o de proveedores nacionales cuidadosamente seleccionados. Lejos del turrón industrial que se encuentra en cualquier supermercado, el de Moraga no es un producto de catálogo, sino de temporada. Se hace en pequeñas tandas, se vende solo en estas fechas y quien lo prueba suele convertirlo en tradición familiar.

Este tipo de turrón con ADN local conecta con una tendencia creciente: el regreso a lo auténtico, a lo que tiene sentido territorial y emocional. No se trata solo de consumir un dulce, sino de sostener una red de productores y oficios que aún creen en la calidad antes que en la rentabilidad rápida. Por eso cada año, más personas optan por dejar de lado el turrón masificado y apostar por uno que hable de su origen, que tenga nombre y apellido, y que además sepa a algo más que azúcar.

Más allá del sabor, lo que une a los grandes obradores de la provincia es una misma filosofía: el turrón artesano no es un simple dulce navideño, sino una creación ligada al oficio, a la paciencia y al origen. En El Burgo de Osma, Pastelería Moraga lo demuestra con una elaboración cuidada al detalle, ingredientes de cercanía como miel o nuez de explotaciones familiares y una distribución limitada que potencia su exclusividad.

Pero esta defensa de la tradición pastelera se extiende por toda la geografía soriana. En Almazán, el turrón de cava de Pastelería Gil y las especialidades clásicas de Confitería Almarza reflejan esa misma vocación. En Soria capital, Dulces Duero apuesta por propuestas como el turrón de pistacho, que combina innovación con técnica artesanal. Y en Arcos de Jalón, El Abuelo José Luis mantiene viva la esencia familiar del turrón hecho casi al día, generación tras generación y con clientela fiel que recorre kilómetros solo para probarlo.

Todos estos obradores comparten un paraguas común: ASEC, la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería, integrada en la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria). Juntas, estas entidades velan por preservar las recetas centenarias, las materias primas como la miel de Soria o la almendra marcona nacional certificada, y una elaboración completamente manual que convierte cada turrón en una pieza con identidad propia.