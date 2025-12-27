Industria remite al Miteco la tramitación completa de la línea de 400 kV Almazán–Coscurita

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía en Soria ha culminado en 2025 actuaciones técnicas y administrativas determinantes para el desarrollo del nuevo modelo energético en la provincia. Entre los hitos más relevantes, ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) el informe y la tramitación completa de la línea de transporte a 400 kilovatios (kV) entre la Subestación de Almazán y la futura de Coscurita, promovida por Red Eléctrica de España (REE), junto con el expediente del nuevo transformador a 400 kV en la Subestación de Coscurita, además de otro expediente completo relativo a la repotenciación de la línea eléctrica Almazán–Cariñena.

Esta actividad se ha expuesto en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, celebrada hace unos días, en la que se analizó el informe anual presentado por el responsable de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía, Joaquín de la Fuente.

En la reunión, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, subrayó que la transición energética necesita proyectos, pero también necesita garantías, además de valorar el trabajo de la Dependencia de Industria por ser “imprescindible” para que los procedimientos se resuelvan con seguridad jurídica, rigor técnico y coordinación institucional, en beneficio del territorio y de la ciudadanía, informa Ical.

Plantas de energías renovables

El balance sitúa el núcleo de la actividad en la tramitación de plantas de generación renovable de competencia estatal, las que tienen una potencia eléctrica instalada superior a 50 MW, así como en las infraestructuras de evacuación, transporte y subestaciones asociadas.

Los principales parques cuentan ya con autorización administrativa de construcción. En el caso de la planta fotovoltaica CSF Anguita (85 megavatios), el informe indica que dispone además de declaración de utilidad pública, mientras que el resto de instalaciones se encuentra en fase próxima a esa declaración. La Dependencia tramita también una modificación técnica de la infraestructura de evacuación de esta planta, relacionada con el cruce subterráneo con la línea de alta velocidad.

En el ámbito de las plantas híbridas (hibridación fotovoltaica con eólica ya existente) el informe recoge la concesión de autorización administrativa previa a Hontalbilla (44 MW), Hontalbilla II (35 MW), Radona II (37 MW) y Tarayuela (37 MW). La Dependencia mantiene la tramitación de la autorización en Morón (60 MW), Alentisque (51 MW) y Caramonte (53 MW), con inversiones totales de 180 millones de euros asociadas a este conjunto de instalaciones.

Líneas eléctricas de muy alta tensión

De cara a los próximos meses, la Dependencia prevé un incremento de actividad por la tramitación de nuevas infraestructuras de muy alta tensión y por el inicio de procedimientos que afectan a varios términos municipales. En concreto, De la Fuente situó como actuación inmediata el arranque de la Información Pública y las consultas del eje Zuzones, que incluye subestación de 400 kV, línea de entrada y salida desde la línea Mudarra–Almazán y conexión con subestación distribuidora, con afección en los términos municipales de La Vid y Barrios (Burgos) y Langa de Duero (Soria).

La agenda prevista incorpora, además, expedientes como Cerro de Magaña y Pasama (eólicos de 50,1 MW) y Cerros de Radona (híbrido de 42,9 MW), junto con otros proyectos en perspectiva.

Por último, el pasado 15 de diciembre, la Jefatura inspeccionó y levantó el acta de puesta en servicio de la posición trifásica de Almazán a 400 kV ya construida. Dos nuevas posiciones trifásicas unirán la Subestación de Almazán con la futura Subestación de Coscurita.