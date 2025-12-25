Soria 2026: Estos son los proyectos clave

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Apenas quedan unos días para que finalice el 2025 y los próximos 12 meses apuntan a ser muy importantes en el desarrollo futuro de la provincia. A lo largo de 2026 deben estar finalizados varios grandes proyectos que definirán la Soria del futuro. En su mayoría, son iniciativas que dependen de las administraciones públicas, pero también son proyectos empresariales que ultiman su puesta de largo.

Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social (CPD). Por volumen y por ser una infraestructura clave del Estado, es quizás el proyecto más importante que se está desarrollando en la provincia de Soria. Prácticamente 100 millones en obra civil para un moderno centro y otra cantidad similar para afrontar el equipamiento. Un compromiso que está en su parte final que forma parte de la política de descentralización. La previsión es que a mediados de año esté finalizada la infraestructura y de forma paralela se avance en la dotación y se prepare el traslado del personal desde Madrid.

Centro de Atención y Protección Internacional (CAPI). La segunda gran infraestructura del Gobierno que se instalará en Soria, también 'apadrinada' por el proceso de descentralización. Más de 13 millones de inversión y la previsión de que esté finalizada en verano. Tendrá más de 200 plazas y es probable que su entrada en servicio genere polémica.

Centro Nacional de Fotografía. La tercera pata de los proyectos de descentralización. Las obras de adaptación del antiguo edificio del Banco de España comenzaron hace unos meses y en torno a finales de 2026 el nuevo Centro Nacional de Fotografía puede ser inaugurado. Supone una inversión de unos 8 millones de euros, algo más de 5 solo en las obras, y debería estar terminado para finales de año. También podría iniciar el cambio su segunda fase, la reforma del Palacio de Alcántara.

BRIF de Lubia. Las obras, realizadas a través de Tragsa, han acumulado meses de retraso ya que deberían estar terminadas. Tras una inversión de más de 5 millones la BRIF de Lubia estrenará nuevas instalaciones para la campaña de 2026.

Hospital Santa Bárbara. Un de las obras más demandadas. Las nuevas instalaciones del Santa Bárbara, ya convertido en Universitario, estarán completadas en las primeras semanas de 2026 tras una inversión que, en conjunto, supera los 100 millones. La ambiciosa reforma del complejo por parte de la Junta ha supuesto también la instalación del servicio de Radioterapia, en marcha desde junio o el servicio de cirugía robótica. En materia sanitaria, para este 2026 también se espera la finalización de obras en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, el grueso de las obras del Soria Norte e importantes avances en los centros asistenciales de Almazán y San Leonardo.

Viviendas. Soria estrenará en 2026 su primer espacio de viviendas colaborativas. La promoción está siendo construida por Somacyl en un terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Soria en Eduardo Saavedra. La obra estará terminada en torno a mediados de año para luego proceder a su ocupación. La inversión está en los cinco millones de euros.

PEMA. Las obras del Parque Empresarial del Medio Ambiente ya están finalizadas y recientemente se han avanzado en 'complementos' como mejora de accesos, zonas verdes y ajardinamientos. Tras la llegada de Solarig en 2025 a las cúpulas, en el 2026 se activarán el resto de espacios del emblemático conjunto arquitectónico.

Aguas Bravas y Santa Inés. Dos proyectos claves para la provincia tutelados por la Diputación Provincial de Soria. Por una parte, el circuito de aguas bravas de San Esteban cuyas actuaciones comenzarán en los próximos meses con una inversión de al menos 1,3 millones. En el caso del punto de nieve, tras una primera fase en 2025 con el nuevo remonte e inversiones que superaron el millón de euros también verá nuevas actuaciones.

Travesías. Uno de los proyectos más importantes de la capital tanto por inversión como por impacto. Impulsado por el Gobierno central, pero con la participación del Ayuntamiento, son más de 20 millones largos que han supuesto una reconfiguración prácticamente completa de la capital provincial. El final de obra de los tres tramos llegará en 2026 y permitirá evaluar por fin el verdadero impacto en el tráfico rodado y peatonal.

Brera. Un proyecto fruto del trabajo municipal para la captación de fondos europeos. Algo más de 4 millones que han supuesto la recuperación de espacios degradados, el establecimiento de nuevos corredores verdes y la generación de nuevos espacios para la ciudadanía, como el 'parking' de Los Pajaritos.

Muralla de Soria y Santa Clara. Dentro de la amplia cartera de proyectos que tiene en marcha el Ayuntamiento de Soria, en diferentes momentos y estados de tramitación, hay algunas iniciativas que verán la luz en este 2026, o al menos, en un algo grado de ejecución. Es el caso por ejemplo de la ampliación del parking de Doctrina. Otros con gran impacto será el descubrimiento del año de muralla de la calle Alberca, completando el derribo del antiguo hospicio o una nueva fase de la renovación del parque de Santa Clara. La ciudad también estrenará en 2026 el nuevo parque frente a San Saturio tras la demolición de la antigua depuradora.

Maderaula. Proyecto impulsado por la Diputación con un marcado sello soriano. Cuenta con un presupuesto superior a 4 millones de euros, busca impulsar la innovación y el emprendimiento en la construcción sostenible con madera. La intención es que en torno a finales de año esté completada la construcción del edificio.

Bomberos. También del lado de la Diputación provincial continuará la expansión de los parques comarcales de bomberos. Para el año que viene la apuesta es completar Arcos y San Pedro Manrique y lanzar una tercera infraestructura. Además de las infraestructuras, la plantilla estará en el medio centenar de profesionales. Vinculado con la atención de emergencias, destacar que en las primeras semanas de 2026 llegará a Soria el helicóptero sanitario de emergencias que tendrá como base el aeródromo de Garray.

Empresas. Capítulo siempre peliagudo en Soria. En el plano negativo habrá que observar la situación de empresas como Losán, Gamesa u Ondara. También buenas noticias con Maheso como una de las apuestas más firmes. Su desembarco en el PEMA llegará en el primer semestre del año. Proyectos como Elyse o la planta de biometano de Solarig deberían ver avances.

Barco del Duero y Valonsadero. Otro de los proyectos que tiene en marcha el Ayuntamiento de Soria y con profunda carga simbólica. El año que viene el Duero será 'navegable'. La nave está ultimando su construcción en Galicia y ofrecerá un recorrido hasta Los Rábanos sumando un potente atractivo turístico. También en ese ámbito se encuadran la reforma del Hotel Valonsadero y las obras previstas en la Casa del Guarda.

Proyectos Turísticos. Algunos de los pueblos más importantes de la provincia deberán dar un impulso definitivo en 2026 a diferentes proyectos turísticos y de servicios, mayoritariamente vinculados a los fondos europeos. Duruelo, Covaleda, Medinaceli, Borobia, Tierras Altas o Berlanga son algunas de las localidades en las que las iniciativas ya están en marcha, sin olvidar el proyecto Celtiberia que gestiona la Diputación pero que abarca enclaves emblemáticos como Numancia, Tiermes o Uxama.

CTR de Golmayo. Quizás no sea el proyecto con más 'glamour', pero es importante y además provocará cambios en el día a día de todos los vecinos de la provincia. La inversión de más de 3 millones de euros se extenderá unos 5 meses por lo que deberá estar terminada en torno al tercer trimestre del año. Habilitará al centro de residuos provincial para abordar el tratamiento del residuo orgánico por lo que habrá un nuevo contenedor en las calles para recoger esos residuos.