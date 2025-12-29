La negociación colectiva mejora los salarios de casi 8.200 sorianos en 2025

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

UGT-FICA Castilla y León ha realizado un balance de la negociación colectiva de 2025 en la que señala en un comunicado que ha participado "activamente" en convenios colectivos de ámbito superior a empresa y que, según han manifestado fuentes del sindicato, han permitido “mejorar salarios, jornadas y condiciones laborales de 126.922 personas trabajadoras en la comunidad”. En el caso de Soria señala que casi 8.200 sorianos, en cocreto, 8.195, se han visto beneficiados por los acuerdos.

Así, hasta noviembre de 2025, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han registrado en Castilla y León 137 convenios de ámbito superior a empresa y que afectan a un total de 284.477 personas trabajadoras, con un incremento salarial medio del 2,75% y una jornada anual media pactada de 1.765,36 horas.

Tal y como recuerdan desde UGT FICA, el sindicato “forma parte importante en la negociación de 72 convenios sectoriales”, en su mayoría de ámbito provincial y uno de ámbito autonómico, concretamente el de la Pizarra, que ha sido recientemente acordado.

Además, hay que sumar los 39 convenio estatales, destacando los del sector químico, industrias cárnicas, construcción o del del ciclo integral del agua, que tienen una importante afectación en Castilla y León. Todos estos acuerdos han beneficiado a 6.434 personas trabajadoras en Ávila, 29.810 en Burgos, 17.455 en León, 6.004 en Palencia, 10.783 en Salamanca, 9.080 en Segovia, los citados 8.195 en Soria, 33.010 en Valladolid y 6.151 en Zamora.

En cuanto a los salarios, desde UGT FICA CyL destacan que el incremento medio pactado para 2025 se ha situado en el 3,01%, por encima de la media de los convenios registrados en Castilla y León y, por el momento, ligeramente por encima del IPC. Sin embargo, consideran que “estos avances siguen siendo insuficientes” y reclaman una recuperación real del poder adquisitivo.

Respecto al tiempo de trabajo, la jornada anual media pactada ha sido de 1.763,85 horas, equivalente a una jornada semanal media de 38,59 horas, una cifra inferior a la media autonómica (algo más de 1765 horas) pero todavía alejada del objetivo sindical de las 37,5 horas semanales.

Por último, y de cara a la negociación colectiva pendiente, han indicado que hay 22 convenios que finalizan su vigencia en 2025 y existen otros 12 convenios caducados desde hace más de un año como consecuencia “de la negativa de determinadas patronales a sentarse a negociar lo que pone en riesgo los derechos de las personas trabajadoras y perpetúa situaciones de precariedad".

Así, desde UGT FICA CyL, “en un contexto de incertidumbre económica para Castilla y León”, reafirman su "compromiso con la negociación colectiva como herramienta clave para garantizar empleo de calidad, estabilidad y derechos laborales en la Comunidad”.