El pueblo de Soria que aspira a tener el árbol de Navidad de ganchillo más grande

Hasta ahora era conocido por tener una famosa cantera que se explotaba ya en tiempos de los romanos: sin uso en la actualidad, el mármol y la piedra caliza de este pueblo de Soria han sido utilizados en lugares tan insignes como el Palacio Real de Madrid, el Monasterio del Escorial o la Catedral de El Burgo de Osma, según el área de Turismo de la Junta. Y hace menos de un año saltó a la palestra pública porque el vecindario, en un todos a una, recuperó el antiguo carnaval que había en el pueblo. Ahora, vecinos de Espejón -un pequeño pueblo al oeste de Soria y que linda con la provincia de Burgos- lo han vuelto a hacer. Aunque habría que decir, mejor, vecinas. Y es que un grupo de mujeres de Espejón se han convertido en las protagonistas de la decoración navideña más atractiva que hay en el municipio. Estas mujeres son las autoras de un original árbol de Navidad de más de cinco metros de altura elaborado con el ganchillo de toda la vida.

"Nos lo propuso Ana y nos encantó la idea", cuenta Angelines Ovejero, una de las mujeres del grupo, junto con Ana Ovejero, Nieves Solana, Raquel Alcalde, Julia García y Pilar Ortega, así como Victoria Bernardo, fallecida recientemente. Técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Espejón y al frente del Centro de Recepción de Visitantes, Ana Isabel Rica, no tuvo que insistir mucho para que terminarán un trabajo ya iniciado el año anterior. "Se me ocurrió viéndolas jugar a las cartas; se les dije y manos a la obras", rememora Ana.

Árbol de Navidad de ganchillo.HDS

El árbol está confeccionado con más de 1.500 piezas de ganchillo, cuadrados de 10x10 centímetros. Estas tejedoras de ganchillo son veteranas en el arte del crochet. "Todas hemos hecho antes almohadas, centros, tapetes de mesa, de sillas", cuenta Angelines. La lana les salió gratis porque fue cedida por "la señora Nieves", una de las integrantes de la cuadrilla, donde todas "nos llevamos de maravilla". Incluso cuando toca perder a las cartas, afición que practican todos los días, según el bar que toque. En Espejón hay tres establecimientos hosteleros -dos bares y un hotel- y les gusta ir a consumir a los tres. Tienen entre los 63 y los alrededor de 80 años.

Así, las mujeres se muestran más que orgullosas de su árbol y no ocultan que les gustaría que fuera el árbol navideño de ganchillo más grande. "No te puedes imaginar lo bonito que estuvo el otro día que nevó, medio tapado y luminoso", concluyen. De momento, todo su interés se centra ahora en la elaboración de banderines para la fiesta del carnaval, que quieren colgar en la plaza del pueblo.