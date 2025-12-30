Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

A partir del próximo uno de enero, jueves, ya no será necesario estar empadronado en Soria para acceder al servicio que conecta la provincia con el AVE en el estación de Calatayud. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha publicado la resolución que hace efectivo el levantamiento del requisito del empadronamiento, una medida que se había introducido en la recientemente aprobada Ley de Movilidad. En la resolución también se establece el mantenimiento de las bonificaciones.

El documento ya está publicado en la sede electrónica del Ministerio y la firma, por parte del secretario de Estado, José Antonio Santano, está fechada el 24 de diciembre. El documento establece «el procedimiento y las condiciones a aplicar para la implantación de un régimen de bonificaciones para los viajes intermodales que se comercialicen en un único billete y tengan una etapa en transporte ferroviario de alta velocidad y otra en transporte discrecional entre Soria y la estación de alta velocidad de Calatayud (Zaragoza)».

Cabe recordar que este servicio ‘nace’ como experiencia piloto derivado de los presupuestos generales del Estado de 2023 y empezó a prestarse a mediados de ese año. La resolución publicada ahora «amplia el ámbito de aplicación de la disposición adicional 108 de la Ley de Presupuestos de 2023» para disponer que «la experiencia piloto se extenderá de forma general para la conexión de todos los viajeros entre Soria y la estación de alta velocidad de Calatayud sin limitación de residencia». Además, añade que «desde el punto de vista presupuestario esta medida impacta de manera reducida en relación con el número de usuarios beneficiados, por tanto, se considera adecuada la cuantía de la bonificación establecida».

La etapa de transporte discrecional por carretera se prestará mediante vehículo con autorización VTVD o VTC. El trayecto podrá realizarse simultáneamente por varios viajeros. El servicio se prestará en modalidad a demanda con las condiciones de antelación de compra que establezca cada operador para asegurar la disponibilidad del servicio por carretera. El punto de parada en aquellos municipios donde el operador ferroviario decida prestar el servicio será, preferiblemente, único en las estaciones, paradas de autobuses o en los lugares habituales para este tipo de servicios discrecionales.

Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones en las tarifas de los billetes intermodales a los que se refiere la presente resolución, todos los ciudadanos que adquieran un billete intermodal de aquellas empresas ferroviarias que decidan comercializarlo y que cumplan las condiciones establecidas en esta resolución. La cuantía de la subvención del billete intermodal será de 60 euros por trayecto. Esta bonificación será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto con la limitación de que la suma de las ayudas no supere el precio del billete y con las limitaciones reguladas en las disposiciones que regulen las otras ayudas, según se establece en la resolución. La subvención por trayecto será de 60 euros. En el caso de los billetes de ida y vuelta, será de 60 euros por cada uno de los viajes, es decir, 120 euros en total insisten.

Por último «esta resolución entrará en vigor el día 1 de enero de 2026 y estará vigente hasta la aprobación de la Orden Ministerial a la que hace referencia el apartado Uno de la Disposición adicional centésima octava de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023».

La eliminación del empadronamiento acaba con una de los aspectos más cuestionados del servicio ya que permitirá su uso por cualquier persona por lo que posibilitará no solo que los sorianos accedan al AVE sino que los vecinos de otras ciudades con este servicio puedan elegir Soria como destino. No obstante, aún quedan otras cuestiones pendientes como son la obligación de reserva con 48 horas de antelación ni la limitación de plaza.

Los últimos datos de usuarios, correspondientes al mes de junio cuando se cumplieron dos años del servicio, cifraban en 566 los usuarios que han utilizado esta posibilidad para llegar a alguno de los once posibles destinos disponibles. Eso hace una media de tres viajeros al día, más del doble que en los primeros meses de la puesta en marcha cuando la media se situaba en apenas 1,2 diarios. Todo indica que costó el despegue pero ahora está totalmente consolidado, también gracias a la ampliación de destinos desde los iniciales Barcelona, Tarragona, Madrid y Barcelona. A la oferta se ha sumado también el Avlo, el tren de bajo coste de Renfe. La proyección indicaba que de cara a final de año se podrían superar los 1.000 usuarios. La apertura de no empadronados deberá multiplicar esas cifras.