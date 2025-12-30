Visita oficial a Soria: los Reyes Magos envían un paje real a La Soledad el 2 de enero

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La llegada de los Reyes Magos de Oriente a Soria vendrá precedida de una visita oficial para conocer de primera mano las peticiones de los niños. Organizada por la Cofradía de la Virgen de la Soledad como acto inicial de su 75 aniversario, contará con la presencia de un paje real debidamente acreditado por sus majestades que realizará un recorrido entre San Francisco y la ermita de la Soledad, en la Dehesa, antes de poder entrevistarse con la ciudadanía.

Con motivo de la llegada de un Paje Real a la Cofradía de la Virgen de la Soledad, desde esta Hermandad se invita a todos los niños y niñas de la Cofradía, a sus familias y a los ciudadanos a acompañar hasta la Ermita de la Soledad y así poder entregar sus peticiones de última hora para que sus Majestades los Reyes puedan dar cumplimiento a sus deseos, según trasladan en un comunicado.

La comitiva partirá desde la Parroquia de San Francisco, a las 18.00 horas del día 2 de enero, hasta la Ermita de la Soledad en el parque de la Alameda donde el Paje Real atenderá las peticiones de los más pequeños.

Según señalan desde la Cofradía, "este encuentro no es sólo una tradición llena de ilusión, sino también una oportunidad para acercarse al verdadero sentido de la Epifanía del Señor: la manifestación de Dios al mundo, representada en la visita de los Magos que, guiados por la estrella, reconocieron en el Niño Jesús la luz que viene a iluminar a toda la humanidad".

Con este acto la Cofradía de la Soledad inicia el programa de actividades de su 75 aniversario. Previo al comienzo de la comitiva, se desplegará en la fachada de la parroquia de San Francisco el cartel conmemorativo de este aniversario.