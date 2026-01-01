La Aemet mide -7,2 grados en un pueblo de Soria y reitera la nieve para el domingo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria estrena 2026 colocando uno de sus pueblos entre los más fríos de Castilla y León en Año Nuevo. Para viernes 2 y sábado 3 de enero se espera un respiro del invierno, pero el domingo por la tarde la situación puede recrudecerse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera nieve desde los 800 metros tras un desplome térmico. La fecha es especialmente sensible por las operaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) activadas ante la previsión de numerosos desplazamientos.

Por orden cronológico, 2026 cumplió las expectativas de su llegada y dejó temperaturas heladoras. Lubia, con -7,2 grados y no muy lejos de la capital, estuvo entre los puntos más fríos de Castilla y León y a décimas de zonas montañosas como Benasque o Sierra Nevada. La capital bajó 'solo' a -3 grados, pero en la champanada de Nochevieja ya se comentaba que hacía unos años que no se pasaba tanto frío.

Para este viernes 2 de enero la Aemet espera una subida de temperaturas aunque quizás no se note tanto en la sensación como en el termómetro. Y es que hasta media tarde la niebla puede ser protagonista en numerosos puntos de la provincia, dejando una sensación térmica baja e incluso algún episodio de cencellada. Las temperaturas, de 0 a 10 grados en la capital, de 0 a 13 en El Burgo de Osma o de 2 a 13 en Almazán, bastante más 'paseables' que las de Año Nuevo. La cota de nieve se elevará a 2.000 metros y sólo hay visos de precipitaciones a partir del ocaso.

El fin de semana será de cambio fuerte. El sábado 3 de enero apunta a jornada bastante lluviosa pero no fría, subiendo incluso un poco más las mínimas y alejándose de las heladas en parte de la provincia. Máximas por encima de los 10 grados en la mayor parte del territorio y el agua convertida en nevada sólo por encima de los 1.900 metros.

Sin embargo el domingo la situación dejará esos valores casi primaverales para volver al crudo invierno. La Aemet espera una caída de temperaturas de siete grados tanto en las máximas como en las mínimas. La mañana se espera lluviosa con la cota de nieve a 1.300 metros. Los problemas para el tráfico pueden ser mayores por la tarde, cuando la cota de nieve baja a 700 metros. El pueblo más bajo de Soria es Cigudosa, a 712 metros sobre el nivel del mar, así que la situación puede ser generalizada.

La situación para el lunes 5, día de la Cabalgata, y el martes 6, Reyes Magos, cambiará ligeramente pero no por falta de frío, sino por menores probabilidades de precipitación en algunas zonas. Habrá algún momento de sol aunque para estrenar la bicicleta o el balón habrá que abrigarse bien. En Soria capital la Aemet prevé que se añoren los 0 grados: -1 de máxima y -4 de temperatura mínima. Los niños de Duruelo de la Sierra pasarán ambas jornadas entre -3 y -6 grados. Por algo Sus Majestades llevan buena capa, que la cota de nieve seguirá anclada en los 700 metros y será más probable al norte.