El pueblo de Soria donde las casas rojizas forman un anfiteatro bajo un castillo del siglo XIV

En Somaén, los vecinos han vuelto a montar su tradicional Belén en el interior de la iglesia del pueblo, una iniciativa que se repite desde hace años gracias al trabajo voluntario y que este año presenta mejoras en la distribución, nuevas figuras y una iluminación más cuidada. El Nacimiento forma parte de la Ruta de Belenes de la Diputación de Soria y puede visitarse de forma gratuita.

La tradición navideña sirve estos días como excusa perfecta para descubrir un pueblo cuya singularidad va mucho más allá del calendario festivo y que sorprende por su emplazamiento y su trazado urbano.

Casas en altura

El casco urbano se adapta al terreno de forma casi teatral. Las viviendas de tonos rojizos se escalonan sobre la ladera formando un anfiteatro natural, con calles estrechas y cuestas pronunciadas que obligan a recorrer el pueblo sin prisas. El conjunto crea una imagen compacta y muy reconocible, integrada por completo en el paisaje arcilloso que lo rodea.

En el barrio alto predominan las casonas con jardines colgantes, desde donde se obtienen vistas abiertas del entorno. No es extraño observar el vuelo de los buitres leonados, habituales en esta zona y visibles desde distintos puntos del pueblo.

Castillo vigilante

Dominando el conjunto se alza un castillo construido en el siglo XIV por el primer conde de Medinaceli. La fortaleza, de una sola torre, controla visualmente la cuenca del río Jalón y marca el perfil del pueblo desde la distancia. Actualmente el edificio está rehabilitado y convertido en hotel, lo que ha permitido conservar su estructura y mantenerlo como referencia visual del entorno.

El castillo no es el único elemento patrimonial destacado. La iglesia de Nuestra Señora de la Visitación, donde se ubica el Belén, es considerada una de las más bonitas de la comarca y conserva un artesonado de especial interés. A esto se suma la ermita de Santa Quiteria, otro de los puntos singulares del entorno urbano.

Entorno cercano

En las inmediaciones del pueblo aparecen otros enclaves ligados a la naturaleza y a la historia. A unos tres kilómetros se encuentra la Cueva de la Mora, de acceso complicado, donde se halló cerámica campaniforme datada en la Edad del Bronce. Para quienes buscan paseos sencillos, el Cañón del río Avenales ofrece un recorrido de unos cuatro kilómetros sin dificultad, junto a un antiguo despoblado del que apenas quedan restos.

A la salida del pueblo en dirección a Medinaceli aparece la Chorronera de Somaén, una pequeña cascada formada por el río Jalón que completa un entorno variado y poco conocido. Estos días, el Belén actúa como reclamo, pero es el conjunto lo que termina dejando huella en quien se acerca a conocer este rincón de Soria.