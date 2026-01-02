La Aemet lo confirma: aviso por nieve para el domingo con la zona de la A-15 o la A-2 con la mayor nevada

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo confirma: el domingo será una jornada marcada por la nieve en Soria, lo que obligará a extremar las precauciones en carretera. Aunque la previsión del tiempo era conocida desde hace unos días, los avisos se establecen con tres jornadas y ya se ha establecido el nivel amarillo. La zona más afectada, el sur, con las autovías A-15 y A-2 como las principales vías de comunicación afectadas.

Los espesores de la nevada y los horarios del aviso de la Aemet dependen de la zona y no es descartable que pueda extenderse a la mañana del lunes. No tanto la cota de nieve, que prácticamente engloba a toda la provincia. Un dato muy a tener en cuenta estando dentro del operativo especial de la DGT por desplazamientos.

Por zonas, esta es la previsión:

Norte de Soria, Sistema Ibérico: El aviso se extenderá durante toda la jornada del domingo y " en cualquier cota ". Se esperan 8 centímetros de nieve. Las nevadas serán "más probables y frecuentes en la segunda mitad del día". Heladas suaves por la noche.

de Soria, Sistema Ibérico: El aviso se extenderá durante toda la jornada del domingo y " ". Se esperan de nieve. Las nevadas serán "más probables y frecuentes en la segunda mitad del día". Heladas suaves por la noche. Centro de Soria, Meseta: El aviso va de 12.00 horas hasta la media noche . Aquí la previsión es de 4 centímetros de nieve "más probables y frecuentes por la noche". Las heladas, de "débiles a moderadas".

de Soria, Meseta: El aviso va . Aquí la previsión es de de nieve "más probables y frecuentes por la noche". Las heladas, de "débiles a moderadas". Sur de Soria, Sistema Central: Será la zona más afectada con 10 centímetros de nieve y el aviso amarillo de la Aemet de 12.00 horas hasta la medianoche del domingo, sin descartar que pueda prolongarse. De nuevo "más frecuentes por la noche" y con "heladas moderadas".

A ello hay que sumar avisos amarillos en zonas circundantes que pueden influir en los desplazamientos por carretera de larga distancia. Así, también hay avisos amarillos por nevadas para el domingo en las áreas limítrofes de Guadalajara (clave en el trayecto Madrid-Soria), Zaragoza, La Rioja, Segovia o Burgos, en este caso por la zona de Pinares dejando por el momento la Ribera del Duero sin advertencia de la Aemet.