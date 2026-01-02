La Cabalgata de Reyes de Aspace repartirá ilusión en la mañana del día 5

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos tienen una gran cita en su cabalgata general del lunes 5 de enero por la tarde, pero antes se han comprometido a participar en el desfile de Aspace Soria. Como es habitual, los monarcas recorrerán algunas calles de la ciudad acompañados de miembros de Aspace y simpatizantes para recoger sus deseos de cara a este 2026.

Aspace Soria invita a toda la población de Soria a disfrutar de su tradicional Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo lunes 5 de enero a las 12.00 horas, en el Centro de Aspace Soria, situado en Carretera de Logroño, 12.

Como cada año, los voluntarios de la entidad organizan esta cita tan especial con el objetivo de compartir la ilusión de la Navidad con el barrio y con toda la ciudad. La cabalgata recorrerá las calles Fermín Cacho, Abel Antón, calle Palencia y carretera Logroño cercanas al centro, llenando el entorno de magia, alegría y espíritu navideño.

Durante el evento, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños y niñas, escucharán sus deseos y repartirán ilusión entre los asistentes. Además, la jornada contará con grandes sorpresas pensadas para toda la familia y se ofrecerá chocolate caliente para todos, creando un ambiente acogedor y festivo.

Desde Aspace Soria animan a vecinos, familias y a toda la ciudadanía a acercarse y participar en esta celebración tan especial, que se ha convertido ya en una tradición muy esperada y que pone en valor la convivencia, la inclusión y la participación comunitaria.