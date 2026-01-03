Cuatro intoxicados por humo tras un incendio en una vivienda de Arcos de Jalón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuatro personas han resultado esta madrugada intoxicadas por humo tras el incendio de una vivienda en Arcos de Jalón, según la información trasladada por el 112 de Castilla y León. Entre los afectados hay una bebé de 11 meses así como un niño de 4 años además de una mujer de 37 años y un varón de 42 años.

A las 4.36 horas los servicios de emergencia son informados de un incendio en una vivienda situada en el número 28 de la Avenida Madrid, en la localidad arcobrigense donde salen llamas de una habitación aunque, en principio, no hay personas afectadas.

Se avisa a la Guardia Civil (COS) Soria y a los bomberos de Almazán. Al llegar la Guardia Civil solicita a través del 112 asistencia sanitaria para atender a cuatro personas intoxicadas por el humo. Se avisa a Sacyl que moviliza una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar el personal sanitario atiende a cuatro personas, los dos adultos y los dos menores mencionados, que son atendidos en el lugar y rechazan el traslado.