La Junta se suma a las alertas por nieve en Soria, Segovia y Ávila por la borrasca Francis

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León se suma a las alertas por nieve en Soria, Segovia y Ávila. Primero advirtió la Aemet con aviso amarillo meteorológico, después la Delegación del Gobierno en Castilla y León centrándose en las carreteras y autovías y ahora es el Ejecutivo Autonómico el que lanza la advertencia. En este caso además la hora de comienzo se anticipa sensiblemente, desde la tarde de este mismo sábado.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias declara la alerta en las provincias de Ávila, Segovia y Soria ante la previsión de nevadas, desde las 17.00 horas de este sábado 3 de enero y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

A partir de la jornada sabatina se espera que comiencen a sentirse los efectos de la borrasca 'Francis' en la península Ibérica. Como resultado de la interacción de esta borrasca con otros frentes, está prevista la entrada de un frente muy frío desde últimas horas de la tarde del sábado.

Esto provocará que durante la jornada del domingo se produzcan precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas del sur y este de la Comunidad, principalmente. Estas precipitaciones pueden llegar a ser moderadas en algunos casos. Acompañando a las nevadas se espera un descenso significativo de temperaturas, por lo que es probable se produzcan heladas generalizadas.

Consejos de autoprotección ante nevadas

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las nevadas. Se recomienda especialmente:

- Si va a salir al exterior, lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evite las prendas ajustadas. Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos.

- No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle.

- No realice ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para el corazón.

- Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.

- Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.

- Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Asegúrese de llevar el depósito de combustible lleno.

- Infórmese a través de fuentes oficiales de Tráfico, Meteorología o de Protección Civil de las inclemencias y estado de las carreteras.

- Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante.

- Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.

- Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia