La niebla en Soria limita a 80 kilómetros por hora la A-15 entre Adradas y Medinaceli

La niebla se ha adelantado a la nieve en Soria, especialmente en el sur de la provincia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido de hecho dos avisos, en las autovías A-15 y A-2, que incluyen un tramo restringido a 80 kilómetros por hora de velocidad máxima por la falta de visibilidad.

Concretamente aparece en nivel amarillo y con la velocidad máxima reducida el tramo de la A-15 entre Adradas y Medinaceli, según la información oficial disponible a las 11.15 horas, prolongándose ligeramente por la A-2 hacia Arcos de Jalón. La "visibilidad reducida" también afecta a las inmediaciones de Soria capital hacia Almazán dentro de la misma vía.

Con aviso pero más leve y sin restricciones aparece también el tramo de la A-2 entre Arcos de Jalón y Sauca (Guadalajara), también por la niebla y obviamente en ambos sentidos. En este caso se mantiene la velocidad máxima genérica de la vía pero se requiere cierta precaución.

Cabe recordar que para la tarde de este domingo hay aviso amarillo de la Aemet en la zona por nieve con espesores de 10 centímetros. A ello se suman bajas temperaturas, lo que podría generar placas de hielo. Además de la advertencia de Meteorología hay alerta del Gobierno en las carreteras y autovías de la zona y la Junta también advirtió del fenómeno.