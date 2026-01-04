La nieve en Soria afecta a la A-15 entre Almazán y Medinaceli, A-11, Piqueras, N-110 y Santa Inés al caer la noche

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria ha aumentado la lista de carreteras afectadas en este domingo conforme avanzaba la tarde. Con los datos oficiales a las 20.20 horas cinco eran las vías principales con avisos bien de la Dirección General de Tráfico (DGT) o bien de la Junta de Castilla y León. La A-15, la A-11, Piqueras, la N-110 (de San Esteban de Gormaz hacia Segovia) y Santa Inés eran los puntos señalados mientras comenzaba a cuajar en la capital. Todo apunta a que estaba nevando especialmente en la zona sur-suroeste (El Burgo y Ribera del Duero)

Por un lado, la A-15 desde Almazán hasta Medinaceli estaba en nivel verde por la nieve. Esto supone que se puede circular con precaución pero que los camiones o autobuses tenían prohibido adelantar durante todo el tramo.

Este aviso se sumaba entre Adradas y Medinaceli a un nivel amarillo por niebla activo durante buena parte del día. En esa zona la velocidad máxima estaba limitada a 80 kilómetros por hora. La niebla persistía en la conexión con la A-2 entre Soria y Guadalajara, aunque sin restricciones.

La A-11 entre Golmayo y Langa de Duero se incorporó a los avisos a las 20.17 horas, siendo el último añadido y mostrando que la nieve estaba llegando por el oeste. Nivel verde, transitable con precaución y con veto de adelantamientos para los vehículos pesados.

Por otro lado se mantenía el nivel verde en los 22 kilómetros de la N-111 de La Póveda de Soria a Lumbreras (La Rioja) por Piqueras. También aquí estaba prohibido adelantar para vehículos pesados.

Igual ocurría en la N-110, desde San Esteban de Gormaz hacia Segovia, en el tramo hasta Fuentecambrón, el último pueblo de Soria antes de cambiar de provincia. Esta aviso se había activado a las 20.08 horas, una prueba más de por donde estaba complicándose la cosa.

Finalmente se mantenía el aviso de la Junta de Castilla y León en la SO-830, de Vinuesa a La Rioja por el puerto de Santa Inés, por la presencia de nieve helada en la calzada.