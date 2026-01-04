La alerta por nieve en Soria para las carreteras finalizará el lunes por la mañana

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La alerta por nieve en Soria ya tiene hora de finalización en las carreteras de la provincia, según la información oficial de Protección Civil y Emergencias remitida por la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Aunque la hora concreta dependerá de zonas, a lo largo de la mañana de este lunes 5 de enero se retirará. Eso sí, las temperaturas bajo cero pueden favorecer la aparición de hielo y los ventisqueros pueden seguir complicando la circulación.

Así, la previsión emitida sobre las 16.00 horas de este domingo contempla que la alerta se desactive a las 9.00 horas del lunes en el tercio norte (Sistema Ibérico) y a las 6.00 horas en la Meseta Central y el Sistema Central (sur de Soria).

De hecho, desde Protección Civil ya se ha podido acotar el actual episodio de nieve en la mayor parte de las zonas bajo la alerta para las carreteras. No obstante hay novedades para los desplazamientos entre provincias. En el norte de León, Palencia y Burgos se establece desde este lunes la alerta por un segundo episodio de nevadas, en todos los casos de nuevo sin fecha de finalización estimada.

Por otro lado, la misma documentación oficial mantiene los espesores previstos para la provincia de Soria en el actual episodio de nevadas. Siguen siendo ocho centímetros para la zona norte, dos para el centro y 10 para el sur, un punto clave por el paso de la autovía A-2 (Madrid-Medinaceli-Barcelona), una de las vías principales de España.