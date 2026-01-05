Belén Izquierdo, portavoz del PP en el Ayuntamiento: "Espero ser yo la candidata en 2027"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Desayuno del Grupo Popular del Ayuntamiento de Soria en el Alfonso VIII para arrancar el año y objetivos para el futuro en una anualidad, la de 2026, que parece que no será de transición, dado que el alcalde de la ciudad concurrirá a las elecciones como cabeza de lista de los socialistas a la Junta de Castilla y León.

La portavoz del grupo, Belén Izquierdo, ha señalado este lunes que "lo del año 2023 no va a volver a ocurrir. Hay un equipo que estamos trabajando, independientemente de quién pueda ser el candidato o la candidata, que espero ser yo, el programa va a ir mucho más avanzado y habrá que enfocarlo de alguna otra manera, sobre todo con proyectos concretos, con evaluación económica concreta, que en aquel momento no pudo establecerse".

Izquierdo ha subrayado que "nosotros vamos a seguir trabajando exactamente igual que hemos estado haciéndolo este año, con la vista puesta en entrar a gobernar en 2027, así que será un año de transición para el desembarco del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria como equipo de gobierno en 2027".

Para la política del PP, "seremos un poco Pepito Grillo, vamos a escuchar a los sorianos y todo lo que nos digan los sorianos que es mejorable, que es mucho, seguiremos incidiendo en ello. Nos preocupa mucho todo el tema de travesías, que tenían que estar recepcionadas; la ciudad no es cómoda, tiene una gran cantidad de atascos, no hay sitio para aparcar, hay multitud de contratos que están a punto de vencer o vencidos, sigue el tema de Personal calentito..., podemos empezar desde las instalaciones deportivas, que no funcionan como deberían, hasta que no hay jurados. El año pasado por estas fechas estaban todas las cuadrillas, y este año hay cuatro vacantes".

"No hay un departamento en que no haya una acción por desarrollar", ha continuado la concejala. "Es trabajo, trabajo y trabajo. ¿La salida de Carlos Martínez del Ayuntamiento? Eso parece. De momento, lo que tengo claro es que no va a ganar la Junta de Castilla y León. No sé si habrá algo parecido a Gallardo en Extremadura, pero a nosotros nos resulta indiferente quién esté en el Ayuntamiento tras las elecciones. Tenemos claro que en 2027 vamos a ser nosotros, entonces tenemos que seguir trabajando y elaborar nuestro programa para convencer en 2027 a los sorianos".

Sobre la posibilidad de que unos malos resultados del PSOE en Castilla y León dieran paso a la dimisión de Carlos Martínez como secretario regional, dentro de la política ficción, y que al final permaneciera como alcalde de Soria, Izquierdo ha apuntado que "puede ser una opción. No lo sabemos. Eso lo sabrá Carlos Martínez. Esa pregunta la tendrá que resolver él y la ecuación depende del 15 de marzo, que parece que será el día de las elecciones".

En cualquier caso, Izquierdo ha dejado claro que "no es un tema que nos preocupe, lo que de verdad nos interesa es entrar a gobernar en 2027".

Sobre la vivienda pública, la edil ha expresado que "es una necesidad y en estas legislaturas no ha dependido del PP. También se han prometido a nivel estatal cientos de miles de viviendas que tampoco están ni se les esperan. Nosotros trabajaremos para que la vivienda sea una realidad a partir de 2027, pero no solo centrado en jóvenes. En jóvenes, en familias y en personas mayores. Hay una serie de colectivos que tiene muy complicado el acceso a la vivienda. A mí el otro día me llamaba una persona y me decía, 'oye Belén, que me ha llamado el propietario de un piso que nos pone en la calle en marzo, ¿no habrá alguna vivienda municipal?'. Pues para familias a día de hoy no. Y el problema es que quien tiene hijos menores tiene un problema a la hora de buscar una vivienda en alquiler, tal y como está la ley nacional, eso es así. O la vivienda colaborativa. Personas mayores que quieran estar en un ambiente seguro, con servicios en torno a un servicio asistencial. Un médico, enfermeras, lavandería...".

Sobre si ya había trasladado al partido su deseo de ser la cabeza de lista para las elecciones de 2027, Izquierdo lo ha negado: "Hay otras prioridades en 2026", e incidiendo en la previsible ausencia de Carlos Martínez como candidato a la Alcaldía, ha reconocido que las elecciones "están más abiertas para el PP, pero veremos qué partidos se presentan, qué candidatos, veremos lo que hay. Es un escenario de juego distinto, pero bueno, a nosotros no nos asusta absolutamente nada ni nadie".