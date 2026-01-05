Heraldo-Diario de Soria

Los Reyes Magos llegan a Soria: fotos de la cabalgata

Una preciosa y colorida marcha acompañó a los Reyes Magos.

Una preciosa y colorida marcha acompañó a los Reyes Magos.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles de la ciudad de Soria acompañados por un numeroso séquito formado por más de un centenar de personas, llevando ilusión, alegría y magia a todos los asistentes. La cabalgata congregó a una gran multitud a lo largo del recorrido, convirtiéndose en una cita multitudinaria en la capital soriana, al igual que ocurrió en el resto de cabalgatas celebradas en los diferentes municipios de la provincia.

