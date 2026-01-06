En ViBop anima el panorama musical de Soria con cuatro veladas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural En ViBop da la bienvenida al año con su nueva temporada musical de invierno en la que tiene previsto celebrar cuatro veladas para los meses de enero, febrero y marzo, que tendrán lugar tanto en el Casino como en el local Pantera Club, todas ellas a las 20.00 horas. La programación arranca ya este sábado 10 enero con una nueva cita musical internacional, gracias a una formación llegada en gira desde Italia de la mano de Raf Ferrari. Se trata de un prolífico y reconocido pianista, quien presenta el álbum Waiting for Edo en formato cuarteto. Una excelente oportunidad para profundizar en el jazz actual del otro lado del mediterráneo.

Asimismo, el 30 de enero será Carmen Vela quien actúe, también en el Casino. Una de las mujeres más jazzeras en la actualidad gracias a su flauta y su propuesta swing-clásico-flamenco-brasileña. Carmen presenta su segundo disco, En continuo, con una música que cuenta, a través de las armonías mas jazzeras, historias cosmopolitas de música urbana.

Otro concierto estrella es el previsto para el 21 de febrero, en esta ocasión en el Pantera Club, que juntará en una velada la guitarra del catalán Albert Vila y su proyecto Organ Trío y la maestría de otro internacional como Perico Sambeat. El guitarrista barcelonés es uno de los músicos más influyentes de su generación, ya conocido del público de En ViBop en 2009. En este nuevo proyecto, Vila parte de la sonoridad clásica del órgano jazz trío para expandir sus horizontes sonoros.

Finalizará la temporada musical de invierno el 20 de marzo con la visita de Joan Monné Quartet, también músico catalán que ha visitado los escenarios sorianos en varias ocasiones como pianista acompañante, pero que esta vez lo hace con proyecto propio, New botlles, old wine, como líder y en formato cuarteto pero sin batería. Hay que recordar que Monne ha sido alumno de Tete Montoliu, Brad Mehldau, Dave Liebman, entre otros. Junto a él, el fraseo del saxo de Santi de la Rubia, la frescura en la trompeta de Óscar Latorre, la veteranía de Rai Ferrer y el propio piano de Monné.

Las entradas para no socios son de 12 euros, también en telecompra incluyendo gastos de gestión, y nueve euros para socios del Casino.