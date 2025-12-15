Un pueblo de León reconoce como hijo predilecto a un hijo adoptivo de Soria

Homenaje a Odón Alonso Ordás y su proclamación como Hijo Predilecto en el centenario de su nacimiento, en La Bañeza (León)Agencia ICAL

El Ayuntamiento de La Bañeza, en la provincia de León, celebró un acto de reconocimiento oficial y público de Odón Alonso Ordás, al que nombró Hijo Predilecto de La Bañeza, a título póstumo en el centenario de su nacimiento, en reconocimiento a su figura como “un ilustre de la música y referente a nivel nacional e internacional, cuya trayectoria marcó un camino seguido por generaciones de músicos”. Odón Alonso ya cuenta, entre otras, con el reconocimiento como Hijo Adoptivo de Soria y además cuenta con la medalla de oro de la ciudad por, entre otros motivos, su impulso al Otoño Musical Soriano.

El acto contó con la presencia de familiares y amigos de Odón Alonso Ordás, representantes de asociaciones e instituciones locales, así como miembros de la corporación municipal encabezados por el alcalde de la ciudad, Javier Carrera. Asimismo, asistieron el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el cronista oficial de La Bañeza, José Dionisio Colinas Lobato. Todos ellos coincidieron en destacar la relevancia de una figura que “llevó siempre el nombre de La Bañeza por bandera, con un currículum impecable y una manera de entender la música transmitida siempre desde el corazón”.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, fue el encargado de abrir el acto, subrayando que La Bañeza “ha sido siempre una ciudad abierta al exterior, respetuosa con la cultura española y europea” y que Odón Alonso Ordás “representa fielmente esos valores”. De él destacó “su sencillez, su dedicación absoluta a la música y su profundo orgullo por sus raíces bañezanas”, ya que “nunca renegó de su origen y siempre llevó a La Bañeza muy presente”.

En este sentido, los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales coincidieron en señalar que se trata de “un reconocimiento que pertenece a toda la ciudad” y recordaron que, “junto a otras personalidades ilustres como Conrado Blanco o Juan de Ferreras”, Odón Alonso Ordás pasa a formar parte de “la memoria viva del Salón de Plenos y de la historia pública y cultural de La Bañeza”.

Posteriormente, el artista José Luis Álvarez Baena, autor del retrato de Odón Alonso Ordás, agradeció al Ayuntamiento la oportunidad de mostrar su obra y su cariño hacia el maestro. El cuadro fue descubierto por el propio artista y el alcalde entre los aplausos del público.

Por su parte, el cronista oficial, José Dionisio Colinas Lobato, realizó un recorrido por la vida personal y profesional de Odón Alonso Ordás, recordando una crónica escrita con motivo del centenario de su nacimiento y destacando la idoneidad del reconocimiento en una fecha tan señalada.

El acto concluyó con la entrega por parte del alcalde de un cuadro conmemorativo y un pin del Ayuntamiento al sobrino de Odón Alonso Ordás, Carlos Alonso, como recuerdo del homenaje.