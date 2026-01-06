Heraldo-Diario de Soria

El Arca vuelve a recorrer el camino entre San Andrés y Almarza: las fotos

El Arca viaja de Almarza a San Andrés, manteniendo vivas las raíces de una tradición única.

El Arca viaja de Almarza a San Andrés, manteniendo vivas las raíces de una tradición única.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

San Andrés de Soria y Almarza han vuelto a reencontrarse con una de sus tradiciones más antiguas: el traslado del Arca. Vecinos de ambas localidades participaron un año más en este ritual centenario, saliendo a su encuentro en el paraje de Canto Gordo, donde se realizó el simbólico traspaso del histórico baúl que custodia documentos y testimonios fundamentales de su historia compartida.

El Arca viaja de Almarza a San Andrés, manteniendo vivas las raíces de una tradición única.

El Arca viaja de Almarza a San Andrés, manteniendo vivas las raíces de una tradición única.MonteseguroFoto

