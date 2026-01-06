Atención al tráfico en Soria: precaución por hielo en tres carreteras secundarias

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Tres carreteras de Soria presentan alguna complicación para la circulación de vehículos debido al hielo, por lo que es necesario extremar la precaución en estas vías. Todas ellas pertenecen a la red autonómica y son carreteras secundarias, pero con cierto tráfico.

Las carreteras afectadas con presencia de hielo en la calzada son las siguientes:

So-132 , entre los kilómetros 17 y 19 desde Medinaceli (N-IIa) hasta Barahona (CL-101).

, desde La Riba de Escalote (So-152) a la So-160, entre los kilómetros 49 y 56.

So-154 , desde Barcones (So-152) al límite con la Comunidad de Castilla La Mancha.

So-830, desde Vinuesa (So-820) hasta el límite con La Rioja, en un tramo de unos 20 kilómetros a partir del kilómetro 9.

La situación de todas ellas apenas ha variado en toda la jornada de este martes debido al frío y, previsiblemente, continúe así durante este miércoles, teniendo en cuenta el pronóstico de la Aemet para esta jornada, con alerta amarilla y en la que se alcanzarán los 6 grados bajo cero.

Asimismo, la nieve presentación complicaciones para la circulación y obliga a extremar la precaución en algunas carreteras de la red principal de las provincias de León, Burgos y Palencia, informa Ical. Además, las cadenas y neumáticos de invierno son necesarios y los camiones tienen prohibido el paso por por la N-625 en Riaño y la N-621 en Santa Olaja de la Varga (León), según la información que facilita la Dirección General de Tráfico (DGT).