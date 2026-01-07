El Espacio Joven cierra 2025 con más de un millar de participantes en sus actividades y con 130 talleres

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Espacio Joven ‘La Clave’ del Ayuntamiento de Soria ha cerrado el año 2025 con un balance positivo en la participación y uso de las instalaciones. Los datos que se deprenden de la memoria anual avalan al recurso municipal, dependiente de la Concejalía de Juventud, como un centro de referencia para la juventud soriana con más de un millar de participantes en sus acciones. Desde el Espacio Joven destacan la inscripción de 460 nuevos socios. En cuanto al uso de instalaciones para realizar alguna actividad dirigida, como cursos, talleres, salidas, ‘master claves’, etc. han participado más de 1.000 jóvenes.

Aproximadamente, 3.000 jóvenes han acudido al Espacio Joven, sobre todo para disfrutar del ocio y tiempo libre durante los fines de semana, aunque también lo han usado para trabajar y estudiar. Se han reservado salas un total de 26 veces para realizar distintas actividades y se ha facilitado el préstamo de material en 4 ocasiones. Estos datos indican que han pasado por el Espacio Joven más de 4.330 jóvenes a lo largo de 2025.

En total, han acudido al Espacio Joven para realizar talleres y otras actividades puntuales 902 participantes. Por otro lado, dentro del programa de actividades con otras asociaciones o entidades, han participado 112 jóvenes. Un total de 90 jóvenes han disfrutado de salidas y excursiones culturales.

El Espacio Joven también es un recurso de referencia para que asociaciones, entidades y otras organizaciones conozcan las instalaciones. A lo largo del año han visitado el centro un total de 94 jóvenes, de edades comprendidas entre los 17 y los 35 años.

Es importante destacar la coordinación con el Centro Municipal Infantil ‘La Peonza’ con el fin de facilitar la participación de las nuevas incorporaciones al Espacio Joven, a partir de 12 años, normalizando el paso de un recurso a otro.

Otro dato relevante ha sido el aumento del número de participantes en las actividades formativas, siendo más de 880 jóvenes los que han asistido a los más de 130 talleres ofertados. Además, ha aumentado el número de jóvenes que vienen al Espacio Joven, sobre todo los fines de semana, en concreto durante el curso y algunos periodos festivos, donde se ha abierto en horario de mañana y tarde.

Desde el Espacio Joven señalan que “la incorporación de nuevos/as socios/as ha propiciado que los y las jóvenes sean protagonistas de la programación, proponiendo talleres y actividades a realizar, haciendo suyo el Espacio Joven”.

La franja de edad más prolífica se ha situado entre los 12 y 16 años, en cuanto a asistencia y participación en actividades de ocio.