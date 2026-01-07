El tiempo
El frío deja pueblos de Soria por debajo de los -8 grados con cuatro carreteras en aviso por hielo y siete por nieve
El observatorio de Vinuesa-El Quintanarejo baja a -8,5 grados, la segunda temperatura más heladora en Castilla y León
El invierno se manifiesta con toda su fuerza en la provincia este miércoles. Pueblos de Soria por debajo de los -8 grados, cuatro carreteras en aviso por hielo y otras siete en aviso por nieve componen el panorama con los datos oficiales disponibles a las 11.30 horas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Junta de Castilla y León.
Soria
Fotos de una Soria congelada
Mario Tejedor
Así, dos observatorios sorianos de la Aemet se han colado entre los cinco más fríos de Castilla y León. El segundo lugar de la tabla lo ocupa el de Vinuesa-El Quintanarejo, donde a las 5.30 horas se han medido -8,5 grados. No muy lejos ha quedado Ólvega, en quinta posición, con -8 grados a las 1.40 horas . Aún así, en el conjunto de España no han destacado tanto, con puntos de Lleida o Huesca en el entorno de los -16 grados celsius. Moscú, con una mínima prevista de -7 grados, apunta a ser menos gélido este miércoles.
Respecto a las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) no tiene avisos en Soria por cuestiones meteorológicas a las 11.30 horas. Algún punto sí está señalado por obras o por vehículo detenido en carretera, pero casos muy puntuales.
Donde sí se multiplican los avisos es en la red de carreteras autonómicas y provinciales, según señala la Junta de Castila y León en su sistema de información en tiempo real. A media mañana las afectadas son:
- SO-132, kilómetros 17-19.1, DE MEDINACELI (N-IIa) A BARAHONA (CL-101) por hielo.
- SO-132, kilómetros 25-26, DE MEDINACELI (N-IIa) A BARAHONA (CL-101) por hielo.
- SO-135, kilómetros 27-36.9, DE MONTEJO DE TIERMES A LÍMITE DE PROVINCIA DE SEGOVIA, por nieve.
- SO-152, kilómetros 27-27.2, DE BERLANGA DE DUERO A BARCONES (SO-154) por hielo.
- SO-154, kilómetros 0.1-0.2, DE BARCONES (SO-152) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA por hielo.
- SO-830, kilómetros 14-23, DE VINUESA (SO-820) A LÍMITE DE C.A. DE LA RIOJA, por nieve.
- SO-920, kilómetros 10-10.01, DE EL BURGO DE OSMA (N-122) A VALDEMALUQUE, por nieve.
- SO-920, kilómetros 10.01-33.94, DE VALDEMALUQUE A SAN LEONARDO DE YAGÜE (N-234) por nieve.
- SO-934, kilómetros 8-11, DE SAN LEONARDO DE YAGÜE (SO-920) A GUIJOSA, por nieve.
- SO-934, kilómetros 15-17.78, DE SAN LEONARDO DE YAGÜE (SO-920) A GUIJOSA por nieve.
- SO-934, kilómetros 17.78-22, DE GUIJOSA A LÍMITE DE PROVINCIA DE BURGOS por nieve.