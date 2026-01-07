El frío deja pueblos de Soria por debajo de los -8 grados con cuatro carreteras en aviso por hielo y siete por nieve

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El invierno se manifiesta con toda su fuerza en la provincia este miércoles. Pueblos de Soria por debajo de los -8 grados, cuatro carreteras en aviso por hielo y otras siete en aviso por nieve componen el panorama con los datos oficiales disponibles a las 11.30 horas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Junta de Castilla y León.

Así, dos observatorios sorianos de la Aemet se han colado entre los cinco más fríos de Castilla y León. El segundo lugar de la tabla lo ocupa el de Vinuesa-El Quintanarejo, donde a las 5.30 horas se han medido -8,5 grados. No muy lejos ha quedado Ólvega, en quinta posición, con -8 grados a las 1.40 horas . Aún así, en el conjunto de España no han destacado tanto, con puntos de Lleida o Huesca en el entorno de los -16 grados celsius. Moscú, con una mínima prevista de -7 grados, apunta a ser menos gélido este miércoles.

Respecto a las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) no tiene avisos en Soria por cuestiones meteorológicas a las 11.30 horas. Algún punto sí está señalado por obras o por vehículo detenido en carretera, pero casos muy puntuales.

Donde sí se multiplican los avisos es en la red de carreteras autonómicas y provinciales, según señala la Junta de Castila y León en su sistema de información en tiempo real. A media mañana las afectadas son: