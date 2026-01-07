Heraldo-Diario de Soria

Fotos de una Soria congelada

Las temperaturas llegan a los -8º y estampas como el Duero congelado o los carambanos en las fuentes instan a abrigarse

El frío invernal congeló ríos y fuentes

El frío invernal congeló ríos y fuentesMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El frío invernal se intensifica en Soria y algunos puntos de la provincia rozan los -8º en una noche que congeló hasta el río Duero en numerosos puntos, si bien la capa sólida no era excesivamente gruesa.

Los próximos días previsiblemente las temperaturas se mantendrán sobre 0º, aunque el fin de semana podría traer agua en forma de nieve.

