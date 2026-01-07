Herido en un accidente entre un coche y un patinete en Eduardo Saavedra

Una ambulancia en un accidente en Soria en una imagen de archivo.MARIO TEJEDOR

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en Soria capital en la tarde de este miércoles. Según apuntan fuentes del 112 Castilla y León, ha consistido en un choque entre un coche y un patinete en la avenida Eduardo Saavedra.

Según apuntaron fuentes del servicio de emergencias, una llamada recibida a las 19.10 horas en el 112 ha alertado de que el choque entre un turismo y un patinete había dejado a una persona herida.

Se ha pasado el aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y al Sacyl, desde donde se ha enviado una ambulancia para atender a un varón "de unos 35 años", herido en el suceso.