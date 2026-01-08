Soria gastará este año en rebajas 290 euros, un 5% más que en 2025

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los establecimientos comerciales de Soria registraron este jueves una importante afluencia de clientes con motivo del primer día oficial de rebajas de invierno, más incluso de la esperada ya que los escolares todavía estaban de vacaciones. En el centro comercial Camaretas había gente esperando fuera de las tiendas antes de que abrieran y por la tarde estaba a rebosar, también porque el día después de Reyes se aprovecha para las devoluciones y los cambios de los artículos no deseados. De hecho, Camaretas espera un gasto medio por soriano de unos 290 euros durante las rebajas, un 5% más que el año pasado, de modo que las expectativas no pueden ser más halagüeñas. Fecsoria confía en las ventas de este mes, después de unas Navidades que no han sido como esperaba el pequeño comercio y lo vincula con el frío registrado, que no ha animado a comprar.

Es más, desde Fecsoria aseguran que hay mucho género en las tiendas y los comerciantes tienen ganas de vender, e insisten en el esfuerzo tan importante que realizan en la época de rebajas, con descuentos de entre el 20 hasta el 50% incluso, por lo que lamentan nuevamente la liberalización del sector, porque las grandes superficies y las franquicias están continuamente anunciando descuentos, de modo que se ha perdido el verdadero sentido de las rebajas.

No obstante, advierten al consumidor que desconfíe de los carteles donde vea el 70% o más, porque «o no es género de esta temporada o si no el resto del año se están riendo de los clientes».

Aún así, empiezan «unas rebajas con ganas» y con muchos artículos en las tiendas que no han vendido durante los meses de otoño por la metereología benévola, pero tampoco en Navidades. Consideran que no han ido como esperaban precisamente por el frío excesivo que ha sufrido Soria y que no ha invitado a ir de compras.

Desde Fecsoria animan a los sorianos a aprovechar los descuentos de estos días, y creen que el fin de semana será el mayor pico de ventas. Se apañarán con sus plantillas, salvo que tengan que hacer sustituciones o vacaciones. «El personal es muy estable en el pequeño comercio, la mayor parte incluso autoempleo».

En el centro comercial Camaretas desde primera hora ya había afluencia. Y aunque el propio Félix Sanz constata que «ya no es el ‘boom’ de antes cuando no estaban liberalizadas porque los establecimientos llevan con descuentos desde finales de diciembre, al ser no lectivo para los escolares el espacio está más animado».

Así, se espera una venta media de «290 euros por persona aproximadamente, en línea con la media nacional», lo que supone un incremento del 5% con respecto al año pasado. Y lo vincula directamente con el descenso de las ventas en septiembre, octubre y noviembre, porque la temperatura ha sido benigna. «Ahora con el frío la gente está como loca por aprovechar descuentos sobre todo en ropa de abrigo y calzado de invierno porque en Soria todavía queda mucho invierno por delante y se va a utilizar».

Cree que este año las rebajas «tienen buena pinta porque mucha gente no ha comprado prendas de invierno hasta ahora dado que ha sido un otoño bastante suave». Sin olvidar que el invierno en Soria se extiende» al menos hasta abril», con lo que estas rebajas se convierten en «las más potentes».

Es más asegura que «los resultados de enero equivalen a la facturación de más de mes y medio normal».