La cadena MGI desembarca en el centro comercial Camaretas con regalos para los primeros clientes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El centro comercial Camaretas, amplía su oferta comercial con la apertura de la marca de decoración, menaje, hogar y bricolaje MGI que ocupará un local de 602 metros cuadrados ubicado en el exterior de la planta 2 junto a JYSK, Supelso y TEDi.

La cadena malagueña, que actualmente opera con más de 80 tiendas en toda España, inaugura la nueva tienda este viernes 7 de noviembre. Con motivo de la apertura, los 300 primeros clientes recibirán un obsequio especial, tal y como indican fuentes del centro comercial en una nota de prensa.

Se trata de una cadena especializada en juguetes, productos del hogar y otros artículos. MGI destaca por su política de precios redondos, es decir, todos los productos cuestan 5, 10, 20, 30 o 50 euros. Este modelo facilita las compras y ofrece al consumidor precios competitivos y accesibles.

La apertura de este nuevo establecimiento supondrá la creación de seis nuevos empleos directos, que se suman a los más de 450 puestos de trabajo directos e indirectos generados por el centro comercial Camaretas, reforzando así su impacto positivo en la economía local.

Esta incorporación se suma a las últimas aperturas del centro, como Arreglos y Confecciones Mi Calidad, Juguettos -que se ha trasladado al interior del centro comercial-, y la próxima apertura de Vodafone. Con la llegada de MGI, Camaretas alcanza el 85% de ocupación de su superficie comercial, consolidándose como un referente en compras, ocio y servicios en la provincia de Soria.

En palabras del gerente del centro comercial, Felix Sanz , "esta apertura supone un incentivo más para la oferta comercial del centro comercial Camaretas en la que podremos encontrar las mejores propuestas en menaje , hogar y pequeño bricolaje a los mejores precios".