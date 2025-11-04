Heraldo-Diario de Soria

La cadena MGI desembarca en el centro comercial Camaretas con regalos para los primeros clientes

La nueva tienda abre sus puertas el 7 de noviembre con la creación de seis puestos de trabajo

Fachada de la tienda MGI que desembarca en el Centro Comercial Camaretas.HDS

El centro comercial Camaretas, amplía su oferta comercial con la apertura de la marca de decoración, menaje, hogar y bricolaje MGI que ocupará un local de 602 metros cuadrados ubicado en el exterior de la planta 2 junto a JYSK, Supelso y TEDi.

La cadena malagueña, que actualmente opera con más de 80 tiendas en toda España, inaugura la nueva tienda este viernes 7 de noviembre. Con motivo de la apertura, los 300 primeros clientes recibirán un obsequio especial, tal y como indican fuentes del centro comercial en una nota de prensa.

Se trata de una cadena especializada en juguetes, productos del hogar y otros artículos. MGI destaca por su política de precios redondos, es decir, todos los productos cuestan 5, 10, 20, 30 o 50 euros. Este modelo facilita las compras y ofrece al consumidor precios competitivos y accesibles.

La apertura de este nuevo establecimiento supondrá la creación de seis nuevos empleos directos, que se suman a los más de 450 puestos de trabajo directos e indirectos generados por el centro comercial Camaretas, reforzando así su impacto positivo en la economía local.

Esta incorporación se suma a las últimas aperturas del centro, como Arreglos y Confecciones Mi Calidad, Juguettos -que se ha trasladado al interior del centro comercial-, y la próxima apertura de Vodafone. Con la llegada de MGI, Camaretas alcanza el 85% de ocupación de su superficie comercial, consolidándose como un referente en compras, ocio y servicios en la provincia de Soria.

En palabras del gerente del centro comercial, Felix Sanz , "esta apertura supone un incentivo más para la oferta comercial del centro comercial Camaretas en la que podremos encontrar las mejores propuestas en menaje , hogar y pequeño bricolaje a los mejores precios".

