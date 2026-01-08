La CHD intervendrá en dos presas de Soria y avanza en los planes de emergencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) lanza varios contratos de mantenimiento y explotación de presas, balsas y azudes, dos de ellas en la provincia de Soria. Se trata concretamente de las de Cuerda del Pozo y el Azud de Buitrago, que junto a las burgalesas del Arlanzón y Uzquiza recibirán casi 2,5 millones de euros. También se han anunciado avances en materia de planes de emergencia.

A través de la Dirección General del Agua ha anunciado seis licitaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la contratación de los servicios de asistencia a la explotación, mantenimiento y conservación de veintiséis presas, siete balsas y doce azudes de titularidad estatal de la cuenca, por un presupuesto total (IVA incluido) de 29,8 millones de euros en los próximos cinco años.

El objetivo es garantizar la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por el Organismo, dando continuidad a los contratos actuales.

Casi 10 millones de euros para las Infraestructuras de León

La primera de las licitaciones publicadas incluye ocho infraestructuras hidráulicas de la provincia de León: las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de Ordás, Valdesamario y el azud de Santa Marina, así como las balsas de Matalobos, Santa María y Fontecha. El contrato alcanza un presupuesto total (sin IVA) de 5.206.116,13 euros.

Unas actuaciones que se unen a la asistencia a la explotación y el mantenimiento de las presas de Juan Benet y Riaño; así como los azudes de Secos de Porma, Villomar, Benamariel, Tolibia y trasvase de Curueño, el azud de Cerezales del Condado, Olleros de Tera, Sorriba, Galleguillos, Villalobar, y las balsas de Villanueva de las Peras, Fuentes de Carbajal, Canal Alto de Payuelos y del Páramo Bajo. El contrato tiene un presupuesto total (sin IVA) de 4.572.270,79 euros, con un plazo para la recepción de ofertas que finaliza el próximo 3 de febrero.

Actuaciones en la provincia de Palencia, Valladolid, Burgos y Soria

La estrategia para garantizar el suministro hídrico, reforzar la seguridad de las infraestructuras y garantizar su correcto funcionamiento contempla asimismo los trabajos de asistencia técnica para las presas de Camporredondo, Compuerto, Aguilar, Requejada, Cervera-Ruesga, en la provincia de Palencia, y San José, en Valladolid, con un presupuesto total (sin IVA) de 6.505.300,25 euros. El plazo para la recepción de ofertas finaliza el 3 de marzo de 2026.

De la misma manera, el Organismo prevé actuar en las presas de Cuerda del Pozo (Soria), Úzquiza, Arlanzón (Burgos) y el azud de Campillo de Buitrago (Soria), con un presupuesto total (sin IVA) de 2.470.498,58 euros. El plazo para la recepción de ofertas finaliza el 31 de marzo de 2026.

Trabajos de asistencia en las presas de Segovia, Ávila y Salamanca

Las licitaciones publicadas supondrán además la puesta en marcha de trabajos de asistencia en las presas de Castro de las Cogotas (Ávila), Pontón Alto (Segovia), Linares del Arroyo (Segovia) y Fuentes Claras (Ávila), con un presupuesto total (sin IVA) de 2.204.585,49 euros. El plazo para la recepción de ofertas finaliza el 20 de enero de 2026.

Igualmente, se contemplan actuaciones en las presas de Irueña, Santa Teresa, Águeda, Riolobos, Villagonzalo y Aldearrubia, en la provincia de Salamanca, El Milagro (Ávila), así como el azud de Rolloso, con un presupuesto total (sin IVA) de 3.676.682,44 €. El plazo para la recepción de ofertas finaliza el 17 de marzo de 2026. Todos los contratos licitados tienen una duración de 36 meses prorrogables otros 24 más.

Refuerzo de la seguridad mediante la implantación de planes de emergencia

Esta inversión se suma a otras actuaciones estratégicas impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de seguridad de presas. En este ámbito, el Organismo ha licitado por un presupuesto de 16,7 millones de euros el Proyecto de Implantación de los Planes de Emergencia de 19 presas de titularidad estatal, conforme al Real Decreto 264/2021, cuya adjudicación se encuentra en fase final y está próxima a resolverse, y cuya ejecución está prevista durante los dos próximos años.

Esta iniciativa permitirá homogeneizar los sistemas de comunicación, reforzar la operatividad y mejorar la gestión ante posibles situaciones de emergencia, incluyendo la implantación de sistemas de aviso a la población y la coordinación con las administraciones implicadas.

En conjunto, el conjunto de actuaciones previstas iniciadas en el año 2025 por la CHD junto a la Dirección General del Agua en materia de explotación, mantenimiento, conservación y seguridad de presas supone una inversión prevista en la cuenca del Duero cercana a los 46,5 millones de euros, a la que se sumarán nuevas licitaciones en el futuro que continuarán apostando por este tipo de inversiones estratégicas.

La Confederación Hidrográfica del Duero gestiona un total de 51 presas y azudes (siendo 26 de ellos de categoría A), 14 balsas y 1.950 kilómetros de canales principales, entre otras infraestructuras. Estas permiten garantizar el abastecimiento a más de un millón y medio de habitantes y el riego a más de 375.000 hectáreas, así como cumplir con otra serie de funciones (laminación de avenidas, aprovechamiento hidroeléctrico, uso recreativo, etcétera).