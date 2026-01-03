El Miteco licita en un millón de euros el control de la obra de la presa de San Pedro

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Después de 6 años de paralización las obras de reanudación de la construcción de la presa de San Pedro Manrique podrán comenzar este año. Se han iniciado los pasos administrativos para adjudicar estas obras.

El último es el que ha iniciado la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que contratar los servicios de control y seguimiento de las obras del proyecto por un importe de un millón de euros (sin impuestos). El plazo de la presentación de pliegos concluye el día 3 de febrero.

Está pendiente la adjudicación de las obras, después de que ya se conoce que hay cinco empresas que han presentado oferta para llevarlas a cabo. El presupuesto de licitación de las obras asciende a 12.402.443,98 euros (impuestos incluidos).

La finalización de las obras de esta presa permitirán mejorar el abastecimiento de los vecinos de la comarca de Tierras y Altas y es una vieja aspiración de los residentes de esta zona desde hace décadas. El abastecimiento en San Pedro se ha complicado en los últimos años, sobre todo en los meses de verano y en años especialmente secos.

Tras estos seis meses de paralización, los costes de ejecución de esta infraestructura hidráulica se han multiplicado significativamente. La primera licitación de las obras salió por 6 millones de euros, aunque luego se adjudicó por 3,7 millones.

Lo mismo sucede con el contrato de control y seguimiento de las obras que sale ahora a licitación. Se adjudicó en 2018 por un importe de 277.000 euros, frente al millón que se destina en la actualidad para su ejecución.

Este contrato se ha ido prorrogando hasta noviembre de 2024, tras resolverse el contrato de la obra al que complementaba. Ahora tiene que firmarse uno nuevo para acompañar al nuevo proyecto de ejecución. La paralización de las obras se arrastran desde principios de 2019.

La empresa adjudicataria presentó un escrito alegando parada por las condiciones meteorológicas, pero pasado el invierno no reanudó los trabajos. Entonces comenzó un largo procedimiento administrativos, seguido de un contenciosos administrativo, en los que han litigado la UTE adjudicataria de las obras y la administración y que concluyó el 27 de mayo de 2024, con una resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente, con la que se resolvió el contrato.

Las obras quedaron inconclusas y la primera adjudicataria realizó los accesos a la presa por ambas márgenes, el edificio del laboratorio y las oficinas, el desvío del río Mayor, las excavaciones de la cuenca y el cuenco de amortiguación, las instalaciones y los caminos de obra, y los ensayos del hormigón para el cuerpo de la presa