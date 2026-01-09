Soria roza el 60% de los bonos canjeados con un impacto de 1,84 millones en compras en la ciudad

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

“Un completo éxito”. Así definió este jueves la campaña Soria Bonos Navidad 2025-2026 el concejal de Hacienda y portavoz municipal del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, en la que el Ayuntamiento ha inyectado 275.000 euros que se han convertido en compras por valor de 1,84 millones de euros.

Muñoz señaló durante el balance de la campaña que “ha vuelto a confirmar su eficacia como herramienta de apoyo al comercio local y de fomento de las compras de proximidad, con 54.664 bonos canjeados, una tasa de uso del 59% y un impacto económico directo de 1.839.987,20 euros en ventas”.

La iniciativa 2025-2026 se desarrolló entre el 1 de diciembre y el 5 de enero y contó con 126 establecimientos participantes. El Ayuntamiento puso sobre la mesa una partida total de 305.000 euros, que incluye la aportación municipal de 250.000 euros primero, más otros 50.000 euros de ampliación, sin olvidar el refuerzo vinculado al bono cultural de 5.000 euros. Así, en total se emitieron 92.634 bonos, de los que se canjearon cerca de 55.000, una cifra que consolida el programa y mejora el rendimiento respecto a campañas anteriores.

“El dato más importante no son solo las cifras, sino lo que nos trasladan los comerciantes: que la campaña funciona, que genera ventas y que es una herramienta real para defender el comercio de proximidad”, añadió el concejal.

Recordó que se trata de la sexta edición desde que se creara la misma en julio del año 2020 para corregir parte de los efectos del covid. Ese primer año se celebraron dos convocatorias (julio-octubre y diciembre-enero) y desde entonces se convoca anualmente coincidiendo con Navidad. El objetivo, como explicó, es “que se sume la Junta para poder realizar dos impactos ya que se ha demostrado que es el mejor sistema de incentivo en el consumidor y en el comercio. Comenzamos sólo nosotros y ya se aplica en todas las capitales de provincia, pero con iniciativa exclusiva municipal”. Es más, aseguró que si Carlos Martínez gana las elecciones de Castilla y León, la Junta subvencionará al comercio y tendremos dos campañas, cumpliendo con lo que llevamos demandando muchos años”.

El Ayuntamiento decidió ampliar la campaña tras comprobar en los primeros días un ritmo de consumo muy superior al de años anteriores. “Vimos muy pronto que los bonos se iban a agotar, como ocurrió en ediciones previas, y optamos por reforzar la campaña para que nadie se quedara sin poder utilizarlos con otros 50.000 euros”, explicó. Gracias a esta ampliación, se mantuvo la actividad hasta el final del periodo navideño. Los vales para no empadronados, que son 10.000, se agotaron el 31 de diciembre, y los reservados para personas empadronadas se habrían agotado el 3 de enero de no haberse ampliado la partida en 50.000 euros.

Desde el punto de vista económico, el concejal destacó el efecto multiplicador de la iniciativa: “Finalmente, han sido 275.000 euros de inversión municipal que se han convertido en casi 1,84 millones de euros en compras, lo que demuestra que no es un gasto, sino una inversión que beneficia al comercio y al conjunto de la ciudad, generando además retorno fiscal”.

En cuanto al perfil de uso, el 71% de los canjes correspondió a bonos individuales y el 29% a bonos de convivencia. Por edades, el tramo de 30 a 59 años concentra el 42,4% de los canjes, seguido de las personas mayores de 60 años, con un 34,3%, un dato que el concejal valoró especialmente. “Nos alegra comprobar que la campaña llega también a la población mayor, a la que desde el Ayuntamiento ayudamos en muchos casos a descargar y utilizar los bonos”, añadió.

El reto pendiente es el aumento de la participación del grupo de 19 a 29 años, que representa el 10,17 % del total. “Es una franja de edad en la que tenemos que seguir trabajando, porque es donde más pesa la compra online y son el futuro del comercio local”, indicó. En este sentido, destacó el diálogo constante del Ayuntamiento con el sector lo que ha permitido ir ajustando las bases y medidas que se adoptan y, como en años anteriores, se llevarán a cabo más encuentros para analizar los datos de este ejercicio de cara a atraer fundamentalmente a esa cuota de edad: “Tenemos que hacerles entender que comprar en Soria es mantener el empleo y muchas veces es el de un familiar”.

Por sectores, el mayor volumen de canjes se concentró en textil, confección, calzado y piel (39,35 %) y en el conjunto del comercio al por menor (43,41 %), con especial peso de joyerías, ópticas, librerías, papelerías y deporte. Más de 30 establecimientos superaron los 700 canjes, y el establecimiento con mayor volumen alcanzó 4.945 canjes. “Hay que recordar que estamos hablando de una subvención directa. Por ejemplo, esos 30 comercios han recibido 3.500 euros de forma directa a través de los vales y además el cliente se ha ahorrado esos cinco euros por cada 25”, indicó.

De cara al futuro, el concejal reiteró la disposición del Ayuntamiento a seguir mejorando el programa, aunque insistió en la necesidad de implicación de otras administraciones. “Llevamos años reclamando que la Junta de Castilla y León se sume a una iniciativa que ha demostrado su eficacia. Con apoyo autonómico podríamos ampliar fechas o lanzar más campañas a lo largo del año”.

En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, invitó al presidente de FOES y de la patronal de Castilla y León, Santiago Aparicio, a que realice el mismo esfuerzo que cada año hace en las alegaciones a la subida del IBI en reclamar a la Junta que trabaje contra la pérdida de autónomos en Soria y en la Comunidad. Además, le recordó que es la Administración con competencias en el comercio, uno de los sectores que más ha descendido desde la pandemia y con una cuota importante de trabajadores por cuenta propia.

“La subida del IBI a los empresarios apenas les supondría un 0,005% de su facturación, mientras que se han perdido miles de empleos en el comercio en Castilla y León, por lo que habría que mimar este sector un poco más y los esfuerzos se deberían dirigir a trabajar para evitar este descenso y no en el IBI, que además la patronal solo lo reclama en Soria; en ningún otro Ayuntamiento de la provincia ha alegado las subidas que han realizado”.