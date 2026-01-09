Un extraño olor a combustión alertó a los vecinos próximos al garaje de Soria en el que han muerto dos jóvenes intoxicados

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria se ha despertado este viernes conmocionada por el terrible suceso en el barrio de San Pedro, en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, en la bajada al río Duero. La muerte de dos jóvenes, un hombre y una mujer de 25 y 22 años de edad, respectivamente, al inhalar monóxido de carbono en el interior de un coche en un garaje el jueves, el día en el que fueron descubiertos, ha supuesto todo un mazazo al finalizar las Navidades.

Según informaron fuentes vecinales, el día del hallazgo de los cuerpos había en la escalera "un olor extraño a quemado, a combustión", e incluso "la luz de la escalera se iba" y se llegaron a quedar "a oscuras".

Los vecinos tenían la certeza de que ese olor venía del garaje inferior, de ahí que avisaran al dueño de la cochera, que tenía alquilada la plaza. Incluso, algún vecino descendió hasta la parte baja del edificio justo en el momento en el que los padres del joven se habían acercado a la cochera, "nos imaginamos que echaban de menos al hijo del que no tendrían noticias".

La escena resultó tremenda ya que los padres localizaban a la pareja en el interior del coche, momento en que avisaron al 112 y se desplegó todo el operativo policial.

Fueron los familiares quienes encontraron desvanecidos a los jóvenes en el interior de la cochera en torno a las 16.15 horas. Avisados los servicios sanitarios y la Policía Nacional, y pese a los esfuerzos realizados, no pudieron ser reanimados. Se desconoce por el momento el tiempo que permanecieron los jóvenes en el interior de la cochera.

Todo parece indicar que el fallecimiento se pudo producir por la intoxicación accidental por monóxido de carbono. La médico forense procedió el jueves por la tarde al levantamiento de los cadáveres, momento en que se levantó todo el operativo policial. La calle Nuestra Señora de Calatañazor estuvo cortada al tráfico mientras duraron las labores policiales.

En el interior del vehículo la calefacción estaba encendida y la cochera cerrada, lo que causó el fatal desenlace. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Soria, donde estaba previsto que se les practicara la autopsia.

La Policía Nacional continúa trabajando hasta el total esclarecimiento de los hechos.