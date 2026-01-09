Fiestas
San Juan 2026: 11 cuadrillas ya conocen a sus jurados y sólo queda vacante San Juan
Los 'aspirantes' aún deben esperar al sorteo de abril para confirmar la alcaldía de barrio al que seguirán la toma de bastones y el Catapán
Las fiestas de San Juan 2026 ya han comenzado en el plano organizativo. La reunión mantenida este viernes entre el Ayuntamiento de Soria y los aspirantes a jurados deja ya 11 cuadrillas cubiertas, con la única vacante de la de San Juan. Hay tiempo suficiente hasta un sorteo previsto para abril.
La Cruz y San Pedro y La Mayor cubiertas con dos parejas inscritas para los sanjuanes 2026
Las 'candidaturas' deberán confirmarse entonces, en la toma de bastones y definitivamente en el Catapán del 3 de mayo de 2026. No obstante, los Sanjuanes parecen ya enfilados toda vez que Santa Catalina se cerró recientemente dejando una única alcaldía de barrio aún sin jurados.
Estos serán, salvo sorpresa, los jurados de San Juan 2026:
- La Cruz y San Pedro: Rodrigo Heras de Gregorio y María Heras de Gregorio.
- Santa Catalina: Graciela Carrillo Polanco y Raúl Carnicero González.
- La Mayor: Enrique García Garcés y Ana María Mallo Lapuerta.
- El Rosel y San Blas: Inmaculada Parra García e Ignacio Soto Marín.
- Santiago: Esther María García García y Mariano Olalla Corcés.
- San Miguel: Esperanza Gómez Martínez y Rubén Mateo Renta.
- San Juan: Vacante.
- Santo Tomé, San Clemente y San Martín: Noelia María Delso Ferrer.
- San Esteban: Ángela del Campo Díez y David Miguel Sanz.
- El Salvador: María José Martínez Esteban y Miguel Mochales Rubio.
- Santa Bárbara: Vanessa Blasco Fernández y Sergio Blasco Fernández
- La Blanca: Vanessa Gascón Abán y Jesús Latorre Hernández.