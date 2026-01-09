San Juan 2026: 11 cuadrillas ya conocen a sus jurados y sólo queda vacante San Juan

Aspirantes a jurados de cuadrilla para las fiestas de San Juan de 2026 de Soria.MARIO TEJEDOR

Las fiestas de San Juan 2026 ya han comenzado en el plano organizativo. La reunión mantenida este viernes entre el Ayuntamiento de Soria y los aspirantes a jurados deja ya 11 cuadrillas cubiertas, con la única vacante de la de San Juan. Hay tiempo suficiente hasta un sorteo previsto para abril.

Las 'candidaturas' deberán confirmarse entonces, en la toma de bastones y definitivamente en el Catapán del 3 de mayo de 2026. No obstante, los Sanjuanes parecen ya enfilados toda vez que Santa Catalina se cerró recientemente dejando una única alcaldía de barrio aún sin jurados.

Estos serán, salvo sorpresa, los jurados de San Juan 2026: