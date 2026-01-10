Engel urge a la Junta un aval para acceder a 2 millones que permitan sobrevivir a Ondara

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ondara Directorship confía conseguir un balón de oxígeno en los próximos días en forma de financiación que asegure la supervivencia de las empresa y el inicio de un importante proyecto para la provincia de Soria. Ese es el planteamiento que ayer se expuso en la reunión de seguimiento del ERTE por parte de la empresa con su principal responsable, David Engel explicando de forma cruda la situación de la empresa. En declaraciones en primicia a este medio, y por primera vez, el propio Engel indicó que espera que en los próximos días se pueda lograr un acuerdo con la Junta de Castilla y León para que, al menos, avale a Ondara para acceder a los 2 millones de euros que serían necesarios para poder garantizar el futuro de la firma, dedicada a la producción de cannabis medicinal.

Engel remarca que la propiedad de Ondara «ha trabajado muy duro» para sacar adelante el proyecto empresarial desde que en 2020 asumieron lo que entonces era Aleia. El empresario recuerda que en ese momento se asumieron las cargas heredadas –deudas– de la empresa de rosas y sus 270 trabajadores. El «esfuerzo» también es cuantificable en los más de 20 millones invertidos desde hace cinco años en las instalaciones sorianas para hacer frente a su reconversión en invernadero de cannabis y todo el proceso de obtención de licencias.

El propietario de Ondara lamenta que ese esfuerzo siga chocando con una «falta de confianza» por parte de administraciones y sindicatos. En este sentido recuerda que el cultivo se rosas se abandona porque era inviable por diversas cuestiones y que ahora la actividad de cannabis se ha logrado reconducir hasta un punto en el que están muy cerca de generar ingresos propios.

Engel detalla que para entender el contexto de la situación actual de Ondara, y su petición, hay que retrotraerse hasta el pasado verano. En ese momento se produce en Soria un encuentro con autoridades locales, provinciales y con la Junta de Castilla y León. Asegura que tras explicar la realidad y los futuros pasos de Ondara hay un «compromiso» de apoyo por parte del Ayuntamiento de Garray, la Diputación y el Ejecutivo autonómico. En esas conversaciones, siempre según las explicaciones de Engel, se habla incluso de que la Junta está dispuesta a dar apoyo económico siempre que la propiedad, o sus socios, hagan inversiones, reactiven la actividad y generen empleo.

En estos últimos meses, Engel afirma que se han producido inyecciones de capital por valor de 1,5 millones de euros y que entre otras cuestiones, Ondara ha entrado en fase de producción y se recuperado el empleo con medio centenar de personas trabajando de nuevo en el invernadero de Garray. «Hemos cumplido», reitera por lo que pide que «el Gobierno de Castilla y León debe cumplir su compromiso».

Ondara se encuentra ante dos meses claves que serán decisivos para su posicionamiento como un actor importante en la industria del cannabis medicinal. Los datos de producción son positivos y la previsión es que entre finales de febrero y principios de marzo puedan cerrarse las primeras ventas. El responsable de Ondara explica que hay una amplia colaboración con «cultivadores y profesionales» del cannabis de Estados Unidos e incluso han venido expertos estadounidenses para asesorar a los trabajadores de Ondara.

Estas relaciones derivan en que hay «puertas abiertas» para llegar a acuerdos comerciales con importantes socios y empresas del citado país. Sin embargo, para completar ese proceso Engel insiste en que necesitan alrededor de dos millones de euros y es ahí donde prácticamente implora la colaboración de la administración autonómica.

El empresario reitera que no pretende recibir esos dos millones de euros a fondo perdido, sino al menos un aval que permita a Ondara acceder a financiación a través de instrumentos como por ejemplo Iberaval. La mayor parte de ese dinero se utilizará en hacer frente a los gastos diarios de la empresa como salarios, suministros o energía, pero también incluyen la compra de una maquinaria que permitiría aumentar la calidad de los cultivos y evitar procesos costosos que ahora se hacen a través de empresas externas.

La intención del propietario de Ondara es que la próxima semana pueda producirse un nuevo encuentro con responsables de la Junta en Soria para abordar el acceso a financiación. «Necesitamos una respuesta ya», subraya. Si Ondara no logra desbloquear la situación y acceder a financiación en los próximos días la empresa podría verse abocada a desandar parte del camino, ‘devolver’ a situación de ERTE a parte de sus trabajadores y comprometer, de nuevo, su futuro.

Fuentes de la plantilla confirmaron a este medio que las declaraciones de Engel coinciden con el relato expuesto en la comisión de seguimiento del ERTE. «Los inversores consideran que ya se han comprometido y que han cumplido con su parte», relatan. «La situación es muy delicada», insisten asegurando que «es una lástima porque está muy cerca de que la empresa empiece a funcionar». «Estamos en un punto en el que o cierra, o continúa de manera definitiva», resaltan.