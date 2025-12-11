Engel y un inversor buscan respaldo para Ondara que alcanza ya los 50 empleados

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El propietario de Ondara Directorships, David Engel, y un socio norteamericano se encuentran estos días en Soria para tratar de encauzar de forma definitiva el futuro de la empresa ubicada en Garray y dedicada al cultivo de cannabis con fines medicinales. La ‘batalla’ se centra en dos frentes. Por una parte, administrativo, para acelerar la obtención de licencia para el cultivo de más variedades de cannabis. El segundo, más importante a corto plazo, es la obtención de respaldo financiero que permita garantizar la viabilidad de Ondara hasta que logre vender su actual cosecha y generar sus primeros ingresos en prácticamente 4 años, desde que abandonó Aleia y el proyecto de cultivo de rosas.

Fuentes de la empresa explicaron que durante esa semana están en Soria el máximo responsable de la empresa, el norteamericano David Engel, y uno de sus principales socios, otro empresario estadounidense. Ambos estuvieron presentes en la reunión de seguimiento de ERTE celebrada el martes. En ese encuentro se trasladó la situación de la empresa. En ese ámbito las noticias son positivas. Ondara cuenta ya con 48 trabajadores, incluidos 5 ‘rescatados’ del ERTE que afectó a 150 personas a finales de 2021. En cuanto a la cosecha, la plantación, recolección y secado del cannabis mantiene el ritmo previsto, e incluso, mejora alguna de las perspectivas ya que para finales de enero, principios de febrero, podrían cerrarse las primeras ventas.

Este aspecto es clave en la situación de Ondara. La empresa afronta dos meses ◘–diciembre y enero– con un alto nivel de gastos –calefacción, luz, nómina, extras– y su situación económica, como ya informó este medio, es precaria. La empresa necesita de una inyección financiera para ‘sobrevivir’ este periodo hasta que pueda establecer un ritmo normal de producción y venta de su producto. En este sentido, además del apoyo económico la empresa pretende introducir el cultivo de nuevas variedades –ahora mismo solo tiene autorizada una– lo que, según fuentes de la propia empresa, abrirían la posibilidad de un «supercontrato» con una multinacional del sector que le permitiría convertirse en su proveedor europeo. Ese contrato sería un espaldarazo prácticamente definitivo al proyecto de Ondara en Garray. Fuentes cercanas de la empresa insisten a través de ese acuerdo Ondara sería "partner" en Europa de esa empresa para el suministro de cannabis con fines medicinales y también abriría puertas para ola distribución. «Es una garantía de ventas enorme», recalcan.

Este escenario es el que explica la visita de Engel y su socio a Soria. Fuentes cercanas a Ondara explicaron que este empresario, que reside en la misma zona (Carolina del Sur) que Engel ha estado vinculado al proyecto de Ondara desde los inicios, pero en estos momentos se ha vuelto a sumar de manera decidida, participando incluso en aspectos de la gestión y planificación de la empresa. Asimismo, es el responsable de importantes aportaciones de capital en las últimas semanas.

Para avanzar en la obtención de licencias, en la mañana de ayer se celebró un encuentro en la Subdelegación del Gobierno, desde Ondara se volvió a requerir al subdelegado, Miguel Latorre, la posibilidad de mediar con la Agencia del Medicamento para acelerar el proceso que permita plantar nuevas variedades. Fuentes cercanas al proyecto explican que la intermediación de la Subdelegación ya fue clave en la obtención de la licencia actual en favor de Ondara y se buscar repetir ese proceso. La empresa remitió en septiembre la solicitud de nuevas variedades y, según explican, hasta la fecha, no ha habido respuesta, ni positiva ni negativa. Ondara pretende conocer el estado del proceso y proceder a subsanar aquellas cuestiones que sean necesarias, si las hubiera. Las nuevas variedades se importarían desde Canadá. «El futuro pasa por esa autorización», inciden.

La obtención de nuevas variedades es un aspecto absolutamente clave en el futuro de Ondara, pero, de la misma manera, la empresa sigue necesitando de forma «urgente» una inyección de capital. Aunque hay varias vías abiertas, la empresa tienen previsto mantener esta semana un nuevo encuentro con los responsables de la Junta para explorar vías de financiación pública, como por ejemplo, Iberaval o IceCyL, que permita dar estabilidad a la iniciativa. Ondara esgrime como puntos a su favor el contrato ya firmado con una farmaceútica alemana (Adrex), el impulso al empleo o las perspectivas de un nuevo acuerdo comercial como ‘armas’ de cara a convencer a la Junta de la viabilidad del proyecto. El ERTE activo –que afecta a medio centenar de personas– está prácticamente levantado dado que los perfiles profesionales de los aún afectados como comunicación o farmacia no son necesarios actualmente.

Más allá de la posibilidad de acceder a algún tipo de financiación o apoyo económico de carácter público, Ondara también explora otras vías de financiación. La puesta en marcha de la actividad en el invernadero ha posibilitado recuperar relaciones con entidades financieras y bancarias. Tampoco está completamente descartada que pudiera darse la entrada de nuevos socios al proyecto.