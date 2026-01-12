El Gobierno otorga autorización administrativa a la fotovoltaica Caramonte para hibridar el parque eólico en Medinaceli

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España ha otorgado a Eólica de Medinaceli, SLU la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica FV Caramonte, de 49,095 megavatios de potencia instalada, para hibridar el parque eólico existente en la localidad soriana de Medinaceli.

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes, 12 de enero, la Resolución de 16 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La resolución delimita el alcance de este paso administrativo y concreta las condiciones técnicas y ambientales que deben regir el proyecto en su tramitación posterior, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El promotor presentó la solicitud el 30 de junio de 2023, con subsanaciones el 6 de octubre de 2023, e incluyó autorización previa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública.

Con fecha 5 de diciembre de 2025, el promotor solicitó que la autorización administrativa previa se emitiera de forma independiente para continuar la obtención de la documentación necesaria para los siguientes títulos habilitantes.

El expediente correspondiente a la autorización administrativa previa se incoó y tramitó en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Soria conforme al procedimiento previsto en el Real Decreto 1955/2000 y a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

Tramitación e impacto ambiental

Durante la tramitación se solicitaron informes a administraciones, organismos y empresas de servicios públicos o de interés general.

Las contestaciones recibidas no reflejaron oposición por parte de entidades como ADIF, la Junta de Castilla y León en materias de carreteras e infraestructuras, la Confederación Hidrográfica del Duero, Enagás Transporte, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Red Eléctrica de España y el Ayuntamiento de Medinaceli.

Determinados organismos incorporaron condicionados técnicos y exigencias de autorización para ocupaciones o cruzamientos sobre bienes de su competencia, con aceptación del promotor.

En materia ambiental, el proyecto y su estudio de impacto ambiental se sometieron al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La declaración de impacto ambiental fue favorable, mediante Resolución de 30 de octubre de 2025 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, publicada en el BOE número 271 de 11 de noviembre de 2025, informa Europa Press.

La autorización administrativa previa se vincula al cumplimiento de ese condicionado, que incluye, entre otras exigencias, la presentación del proyecto constructivo ante el órgano ambiental autonómico con carácter previo a la autorización de construcción.

También la acreditación del cumplimiento de condiciones de diseño, un programa de medidas compensatorias con visto bueno de la Junta de Castilla y León, compensación de superficies afectadas con ratio mínimo 1:1 y un programa de vigilancia ambiental reforzado.

76.000 módulos

Además, la resolución concreta las características principales de la instalación FV Caramonte, cuyo diseño contempla 76.388 módulos monocristalinos de 690 vatios pico, con 52,707 megavatio pico de potencia total en módulos.

La conversión se apoya en 19 inversores: once unidades de 3.005 kilovoltamperio y ocho unidades de 2.005 kilovoltamperio, con 49,095 megavatios de potencia total de inversores, que coincide con la potencia instalada a efectos administrativos conforme al Real Decreto 997/2025. La planta incorpora seguidores a un eje y once centros de transformación.

En cuanto a la evacuación, la instalación conectará mediante cuatro líneas subterráneas a 30 kilovoltamperio, desde los centros de transformación hasta la subestación SET Esteras, que se ampliará con cuatro nuevas posiciones de 30 kilovoltamperio, para permitir la conexión de los circuitos procedentes del módulo fotovoltaico.

El tramo restante hasta la red de transporte no forma parte del alcance de este expediente, ya que el proyecto aprovechará las infraestructuras existentes del parque eólico Caramonte, en operación, con conexión en la subestación Medinaceli 400 kilovoltamperio.

La autorización administrativa previa se apoya en la existencia de permisos de acceso y conexión.

Permisos

Por su parte, Red Eléctrica de España emitió una actualización de los permisos el 31 de marzo de 2023 para permitir la incorporación del proyecto, con 49,94 megavatios de capacidad de acceso.

La resolución recuerda que la autorización previa de instalaciones de generación no procede sin permisos de acceso y conexión, de acuerdo con la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. La publicación de este acto administrativo no agota la tramitación del proyecto.

La resolución se concede sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones necesarias en ordenación del territorio, medio ambiente y cualesquiera otras que resulten exigibles, y deja para una fase posterior la eventual autorización administrativa de construcción y, en su caso, la declaración de utilidad pública.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación.