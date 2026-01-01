Tres proyectos de Soria de almacenaje energético captan más de 20 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Una decena de proyectos de Castilla y León, tres de ellos en Soria, recibirá 53,5 millones de euros para reforzar el almacenamiento energético a gran escala en todo el país, en el marco de la convocatoria de ayudas para inversiones de este tipo, para el que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) asigna 818 millones a 126 iniciativas en el conjunto nacional, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2021-2027), según recogió Ical por una información difundida por la Delegación del Gobierno. En Soria hay tres proyectos que logran captar algo más de 20 millones de euros.

De los más de 50 millones para la Comunidad, 47,5 millones se corresponden para proyectos hibridados y algo más de seis, para stand-alone (energía en baterías). En el caso de Soria logran fondos tres proyectos como está referido con anterioridad. Los dos primeros, en La Rinconada. Concretamente se trata de las plantas fotovoltaicas Trévago I y Trévago II. Según la resolución en ambos casos cuentan con una potencia de 30.000 kW y se trata de «proyectos de almacenamiento hibridado con instalaciones de generación renovable, existentes o nuevas». Ambos presentaban costes subvencionables por valor de 18,9 millones y la ayuda total de los proyectos será de 6,99 y 6,93 millones respectivamente.

El tercer proyecto soriano que recibirá fondos del Estado es el denominado Hibridación Alentisque que también está vinculado al almacenamiento hibridado. En este caso la potencia es de 20.000 kW y el coste subvencionable ascendía a 18,85 millones de euros. La ayuda total que recibe es de 6,59 millones. En total, los proyectos sorianos alcanzan los 20,5 millones de euros.

El éxito de la convocatoria, con 1.750 solicitudes recibidas, ha obligado a incrementar finalmente en casi un 17 por ciento la dotación de 700 millones prevista inicialmente. Entre los beneficiarios destacan, sobre todo, los proyectos de almacenamiento hibridado, con 69 expedientes, seguido por las baterías stand-alone (39) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 gigavatios de potencia adicional y 9,4 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento.

Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez. Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. Esta línea de incentivos (PINALM) se financia con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027 gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El objetivo de los fondos europeos FEDER es fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea reduciendo las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones. La manera de corregir esos desequilibrios es mediante la financiación de inversiones estructurales en los territorios menos favorecidos, promoviendo un desarrollo sostenible y afrontando los retos medioambientales.

Por esta razón las ayudas para proyectos de almacenamiento energético partían de un presupuesto asignado por comunidades autónomas, con mayor dotación a aquellas consideradas menos desarrolladas o en transición. La selección definitiva de los proyectos beneficiarios se ha realizado según el presupuesto asignado a cada comunidad, separando los proyectos elegibles por tipo de almacenamiento y ordenando por puntuación, en una primera ronda, hasta agotar el presupuesto. Allí donde han quedado excedentes, la cantidad se ha repartido en segunda ronda entre el resto de los proyectos de la comunidad autónoma, ordenados por la puntuación obtenida inicialmente.