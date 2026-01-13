HVR Energy y H2Duero impulsan la movilidad con hidrógeno renovable en España desde Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Las empresas HVR Energy y H2Duero, sociedad participada en un 80 por ciento por Redexis y en un 20 por ciento por Somacyl, formalizaron hoy en Madrid un acuerdo estratégico que permitirá el inicio de la producción, compresión y carga de hidrógeno renovable en la planta ubicada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria).

Este contrato marca el inicio de una colaboración “pionera” en España que permitirá garantizar el suministro de hidrógeno renovable y acelerar el despliegue de la red de hidrolineras de HVR en España.

El acuerdo se articula sobre una lógica complementaria, en la que cada parte aporta sus capacidades clave. De este modo, H2Duero liderará la producción y operación de la infraestructura, incluyendo un electrolizador PEM de 3 megavatios (MW) capaz de generar hasta 300 toneladas al año de hidrógeno renovable, así como las instalaciones necesarias para su compresión y carga.

Miguel Mayrata de H2Duero y Santiago Ramas de HVR Energy, tras la firma del acuerdo.HDS

HVR Energy, por su parte, aportará su red de hidrolineras y su modelo logístico de almacenamiento a alta presión, optimizando costes de inversión y operación, y acelerando la llegada del hidrógeno a las estaciones de repostaje. Además, pone a disposición del proyecto la demanda prevista en su plan de despliegue de 75 hidrolineras en España.

“Este enfoque permite a ambas compañías aportar sus activos, impulsando la demanda y favoreciendo la adopción del hidrógeno renovable en el sector de la movilidad”, destacaron en un comunicado.

El acuerdo supone un punto de inflexión para el desarrollo del hidrógeno en España, al establecer una colaboración estructurada entre productores y distribuidores que alinea de forma efectiva producción, logística e infraestructura con una demanda concreta y planificada.

El compromiso adquirido garantiza que una parte de la producción de H2Duero, tenga un destino que contribuya a acelerar la descarbonización del transporte, sentando las bases para la escalabilidad futura del hidrógeno renovable.

El director general de HVR Energy, Santiago Ramas, afirmó que el acuerdo es un “ejemplo claro y replicable” de cómo debe desarrollarse el hidrógeno en España y que pasa por la "colaboración, confianza, aportación de activos y visión compartida a largo plazo.

Por su parte, el presidente de H2Duero, Miguel Mayrata, destacó que el contrato materializa su apuesta por los gases renovables y sienta las bases para descarbonizar la movilidad en España, y agregó que pone en marcha infraestructura crítica para compresión y carga y habilita un suministro real para flotas y estaciones de servicio.

El consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, subrayó la apuesta de la Junta de Castilla y León por el desarrollo del hidrogeno verde y sus derivados en el PEMA en Soria, que "alcanza hoy un hito fundamental con este acuerdo, que contribuye sin duda al futuro del sector".