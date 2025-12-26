La Junta ya trabaja en la ampliación del PEMA para generar más suelo industrial

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray encara 2026 con las mejores perspectivas. A lo largo del año se visualizará la activación de todos los edificios de las cúpulas y el ‘estreno’ de nuevas empresas, con Maheso como principal atractivo. Tras la urbanización del sector I el área empresarial completa ocupa una superficie de 145 hectáreas de las que casi 80 son parcelas industriales. La última información oficial sitúa que el 80% del suelo disponible cuenta ya con reserva y por ello desde la Junta ya se han puesta en marcha los mecanismos para una futura ampliación.

Este mismo mes la comisión territorial de Patrimonio autorizó la ejecución de una prospección arqueológica intensiva y de cobertura total «vinculada a la ampliación del Proyecto Regional Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray». Los trabajos correrán a cargo de la empresa Strato S.L. y está promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Desde la propia Junta indicaban que «la actuación se desarrollará en una superficie aproximada de 78 hectáreas, situada al sur de la carretera SO-P-6019, entre esta vía y la localidad de Tardesillas, y tiene como finalidad evaluar la posible afección del proyecto al patrimonio cultural existente en el ámbito de actuación».

Con respecto a la autorización, desde la Junta precisan que la propuesta se autoriza «indicando que la estimación de la incidencia deberá realizarse sobre el conjunto de los bienes del Patrimonio Cultural, no únicamente sobre los arqueológicos y etnográficos, debiendo integrarse los datos obtenidos en la base de datos de bienes culturales de la Junta de Castilla y León». Asimismo, el informe final deberá incluir los recorridos registrados mediante dispositivos GPS por cada uno de los prospectores durante los trabajos de campo.

Según pudo saber este medio por fuentes cercanas al proyecto, y tal y como confirma la información difundida por la Delegación Territorial, el estudio ahora planteado abarca una superficie de 80 hectáreas, es decir, casi el 50% de la superficie actual del PEMA. Ahora mismo, tal como está explicado, el PEMA comprende 145 hectáreas y, si todo el suelo objeto del estudio pasa a formar parte del parque, bajo el paraguas de Proyecto Regional, la superficie total del PEMA se extendería a las 225 hectáreas.

A decir de estas mismas fuentes el objeto no es otro que ampliar la capacidad para absorber nuevos proyectos industriales en Garray. En estos momento, el PEMA tiene prácticamente 80 hectáreas de suelo industrial –el resto de la superficie se destina a espacio libre, viales, equipamiento institucional o servicios– del que ya está reservado el 80%. Fuentes cercanas al proyecto insistieron en que es necesario sumar nuevos suelo industrial para poder atraer más iniciativas empresariales.

Las 80 hectáreas que serán objeto de la prospección no se destinarán íntegramente a parcelas industriales. Tal y como ha ocurrido en el resto del área empresarial, habrá que urbanizar el espacio y dotarlo de viales, espacios libres o servicios. En este sentido, destacar que la ampliación es un proyecto a medio y largo plazo porque lleva aparejada la compleja tramitación de un Proyecto Regional. No obstante, esta figura también tiene algunas ‘ventajas’. Fuentes conocedoras de la iniciativa explicaron que de las 80 nuevas hectáreas prácticamente la mitad ya son de propiedad pública, principalmente de la Junta o Somacyl. Si todo el área fuera objeto de la ampliación el resto de suelo se podría comprar vía negociación o vía expropiación. Estas mismas fuentes explicaron que el suelo nunca ha sido el problema del PEMA y que la única amenaza para el desarrollo del área está en la capacidad se suministro energético.

Cabe recordar que ya se conoce la existencia de iniciativas empresariales con gran necesidad de suelo, y energía, que han puesto sus ojos en el PEMA, como la multinacional neerlandesa, AgroCare. En este sentido, las fuentes consultadas por este medio indican que esta ampliación no está orientada, en principio, para ese proyecto que, en todo caso, necesitaría en total de al menos 140 hectáreas.

La prospección arqueológica no es el único ‘movimiento’ que habrá en el PEMA en el 2026. Se ultima la contratación de la dotación del centro del profesorado y en breve se activará el procedimiento para la mejora de accesos, jardines y zonas verdes. A principios de mes la Junta de Castilla y León, en Consejo de Gobierno, autorizó una inversión de 900.000 euros para la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, ubicado en el término soriano de Garray.

Desde la Junta indican que en estos momentos es «preciso» abordar la mejora y naturalización de los accesos al parque empresarial.