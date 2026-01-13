Último día para pedir los viajes del Club de los 60: esto es lo que debes saber

El Club de los 60 permite a miles de personas mayores viajar por España y el extranjero con todo organizado y en buena compañía.Getty Images

Japón, Noruega, París, Croacia, la Costa Azul... Aunque parezcan planes de lujo, forman parte de la nueva campaña del Club de los 60, el programa de viajes dirigido a personas mayores de Castilla y León que ya está abierto para este 2026. Pero atención: el plazo para presentar solicitudes finaliza el 21 de enero, y no se admiten cambios después de esa fecha.

Una vez más, la Junta de Castilla y León ofrece una de las iniciativas de envejecimiento activo más valoradas en España, con viajes nacionales e internacionales a precios cerrados y con todo incluido: vuelos, hoteles, pensión completa, excursiones, guías, seguros y hasta propinas. Si tienes 60 años o más, estás empadronado en Castilla y León, y te gusta viajar bien acompañado, esto te interesa.

Qué es el Club de los 60 y por qué tiene tanto éxito

Cada año, miles de personas mayores se apuntan a este programa no solo por los destinos (que son realmente atractivos), sino por la tranquilidad de viajar sin preocuparse por nada. El Club de los 60 no es el Imserso: los viajes son más largos (entre 7 y 10 días), incluyen guías propios y visitas culturales, y el nivel de los hoteles y servicios es notablemente más alto.

Este año 2026 hay tres tipos de viaje: programa general (nacionales e internacionales en primavera y otoño), viajes para todos (más accesibles, para personas con discapacidad o movilidad reducida), y programa navideño (ciudades con mercadillos, luces y ambiente festivo). Los precios parten de unos 500 € por persona, y van subiendo según el destino y tipo de habitación.

Cómo se solicitan los viajes del Club de los 60 2026

Tienes hasta el 21 de enero de 2026 para presentar tu solicitud. Si ya has viajado antes con el programa, puedes hacerlo online, por teléfono (983 428 206 o 983 415 194) o de forma presencial (desde el 9 de enero). Si eres nuevo, o si tu acompañante nunca ha participado, la solicitud debe hacerse presencialmente en tu provincia.

Solo se admite una solicitud por persona, y puedes pedir hasta 10 destinos distintos, con preferencia de orden. La elección de fechas y turnos la asigna el sistema por sorteo.

Las solicitudes grupales del Club de los 60 permiten viajar con amigos o familiares, aunque la adjudicación depende de la disponibilidad.Getty Images

Cómo se adjudican las plazas, tipos de solicitud y qué pasa si renuncias o cambias de acompañante

El reparto de plazas se decide mediante un sorteo provincial que se celebrará el 3 de febrero de 2026, y no por orden de solicitud. Así que da igual si presentas tu solicitud el primer día o el último: no influye en el resultado. El sorteo extrae un número para cada programa (general, viajes para todos y navideño), y a partir de ahí se asignan las plazas, primero a quienes nunca han viajado con el Club, luego a los que más tiempo llevan sin hacerlo, y finalmente al resto.

Si después de ser adjudicado necesitas cambiar de acompañante, puedes hacerlo solo si el nuevo no figura en ninguna otra solicitud ni como acompañante en ese destino. Eso sí, el cambio debe solicitarse antes de realizar el pago y gestionarse con la agencia acreditada correspondiente. En cuanto a las renuncias, pueden comunicarse en cualquier momento, pero solo se devuelve el importe abonado si se justifica con los documentos exigidos por el seguro (motivos médicos, legales, familiares o causas graves como incendio o robo en el domicilio).

Existen varios tipos de solicitud: la individual, que permite habitación compartida con alguien del mismo sexo, o bien individual pagando un suplemento (aunque solo hay 4 habitaciones individuales por autocar); la doble con acompañante, donde ambos figuran en la misma solicitud; y la doble con familiares con discapacidad, que contempla hasta dos acompañantes adicionales si se acredita necesidad y disponibilidad hotelera.

También se puede presentar una solicitud grupal, con un máximo de 5 solicitudes vinculadas. Esta modalidad es ideal si viajas con amigos o familiares y queréis coincidir en destino y fechas. Ahora bien, no tiene preferencia sobre las individuales y solo se intentará mantener al grupo unido si hay plazas suficientes. Para que el sistema las reconozca como grupo, deben compartir provincia de salida, pedir los mismos destinos en el mismo orden y tener un historial de viajes similar. En caso de lista de espera, se os adjudicará por separado, según las vacantes que vayan saliendo.