La app ‘Enacyl’ lucha contra la soledad y el aislamiento social de las personas mayores

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitó este jueves El Burgo de Osma para presentar ‘Enacyl’, una plataforma informática que integra, en tiempo real, todas las actividades, recursos y apoyos relacionados con el envejecimiento activo y saludable y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social disponibles en el territorio que desarrolle cualquier administración pública o entidad del Tercer Sector.

En su visita a la villa burgense Blanco, acompañada por la presidenta de los jubilados y pensionistas de Soria, Montserrat Martínez de Mingo, explicó que a través de esta aplicación -ya disponible en la web de la Junta- todas las personas mayores de la Comunidad van a beneficiarse de una herramienta de fácil acceso y muy intuitiva. De este modo, aquellos que deseen realizar alguna actividad o establecer vínculos y relaciones sociales, pueden consultar ‘Enacyl’ para descubrir qué opciones tienen cerca de su domicilio.

Esta plataforma va a recoger todas las actividades que organicen las gerencias territoriales de Servicios Sociales en sus 49 centros de día; la ‘Red amiga’ de apoyo frente a la soledad no deseada -integrada por 81 entidades, entre las que se encuentra la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, que cuenta con 1.542 asociaciones- y, progresivamente, las de las nueve diputaciones provinciales, los 17 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y entidades del Tercer Sector.

‘Enacyl’ cuenta con un ‘Mapa de recursos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia’ al que se accede a través de la web de la Junta. Éste recoge todas las actividades programadas, las geolocaliza y las actualiza en tiempo real. Ello facilita al usuario una elección personalizada y adaptada a sus preferencias, ya que cada resultado va a mostrar el tipo de actividad, que se organiza en cuatro categorías: promoción de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento. Además, también informa de quién lo organiza, ubicación, periodo y lugar de inscripción, duración de la actividad y distancia hasta su municipio.

La filosofía de esta plataforma va más allá de la búsqueda de la mera actividad; es una ventana que conecta a la persona mayor con el exterior, ya que les permite descubrir alternativas que faciliten sus relaciones sociales y les permite organizarse y programar actividades junto a otras personas.

Así, a la vez que se promueve el envejecimiento activo y saludable, explicó la vicepresidenta, «es un excelente recurso para combatir la soledad no deseada», por lo que se suma al «amplio abanico» de herramientas puestas en marcha por la Junta para luchar contra la denominada ‘epidemia del siglo XXI’ al amparo del ‘Plan de Acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025’.

Pero, además, ‘Enacyl’ también es una aplicación útil para los profesionales de los Servicios Sociales, puesto que, con toda la información a su alcance y en tiempo real, van a poder atender a las personas mayores con mejor orientación y asesoramiento. A su vez, se va a ir completando y mejorando el mapa de recursos, puesto que estos profesionales van a contar con una visión global de todas actividades programadas en la Comunidad, lo que va a garantizar la diversidad de la oferta y las administraciones y entidades van a complementarse.

‘Enacyl’ va a hacer visibles, con un solo ‘clic’, los más de 6.200 talleres y 8.300 actividades puntuales que se celebran en Castilla y León en un solo año -datos de 2024-, que se desarrollan en 1.203 municipios y en los que participan más de 190.000 personas. De este modo, la plataforma va a cobrar especial importancia especialmente en el medio rural, ya que permitirá mejorar la coordinación entre organizadores, participantes y los 2.248 municipios de la Comunidad, para así garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estas actividades.

Por tanto, se facilitará la gestión del ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’, columna vertebral del amplio abanico de actividades y apoyos que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de las personas mayores con el objetivo de promocionar su autonomía y prevenir la dependencia.

De este modo, debe incluirse el ‘Programa de promoción del asociacionismo en el medio rural’ a través del apoyo de las más de 1.900 asociaciones de mayores que existen -en lo que respecta a la Red de Federaciones, la Junta ha incrementado un 25% la financiación este 2025 hasta los 650.000 euros-; y también todo lo que conlleva el Club de los 60, que ya alcanza los 353.000 socios: los viajes -30.460 plazas en 30 destinos este año- o el ‘Carné 60 CyL’, que ya tiene 700 establecimientos adheridos para ofrecer a los socios condiciones ventajosas en establecimientos y actividades. A ello hay que sumar otras iniciativas de gran éxito como el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’, que este curso ha vuelto a batir todos los récords de matriculaciones -6.139 alumnos-.

Soledad no deseada

La Junta ha desarrollado un conjunto de recursos para prevenir, detectar o intervenir en aquellas situaciones de soledad no deseada. Coordina la ‘Red Amiga’, cuenta con el teléfono ‘Cerca de ti’ -900 264 812- o emite los podcasts del ‘Club de los 60’, que tratan estas u otras temáticas y que están dirigidos a las personas mayores.

No obstante, también ha puesto en marcha iniciativas y actividades que también van a poder conocer a través de la plataforma aquellas personas mayores que se sientan solas.

Una de ellas son los ‘Espacios de Encuentro’, lugares dirigidos al desarrollo de actividades en grupo y, por tanto, al fomento de las relaciones interpersonales. En total, se dispone de 80 de estos espacios, de los cuales 40 están gestionados por la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas y otros 40 se ubican en los centros de día de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Y otra es la iniciativa es ‘Cerca de ti Navidad’, mediante la que la Junta ofrece a aquellas personas que vayan a pasar las fiestas en soledad un hueco en la mesa de las residencias de mayores de titularidad autonómica. Aquellos que lo deseen, no sólo podrán comer y cenar en Navidad, Año Nuevo, Nochebuena y Nochevieja, sino que también tienen la posibilidad de participar en las actividades que se organicen durante la tarde, todo ello gratuitamente.