La Junta financiará con 8,5 millones el nuevo polideportivo del Campus y el edificio de Ciencias de la Salud

La Junta de Castilla y León financiará íntegramente con 8,5 millones de euros el nuevo polideportivo del Campus, 2,5 millones, y el edificio de Ciencias de la Salud con la sala de simulación, 8 millones, según ha señalado este miércoles en su visita a Soria la consejera de Educación, Rocío Lucas.

El Ejecutivo autonómico firmó recientemente un protocolo de colaboración junto a las cuatro universidades públicas de la Comunidad que permitirá activar un plan extraordinario con una dotación global de 125 millones de euros hasta el año 2031.

En concreto, 43 millones se invertirán en la Universidad de Valladolid (UVA). Lucas ha destacado en el Campus soriano la "apuesta" por las infraestructuras realizadas por la Junta y la institución académica. “El ejemplo más visible es el edificio de I+D+i, una inversión de 4,6 millones de euros que ha permitido ampliar las instalaciones hasta los 18.000 metros cuadrados. En el presente inmediato, podremos contar con el nuevo polideportivo universitario y la sala de simulación para Ciencias de la Salud. La previsión es que el coste de construcción de las dos actuaciones esté en el entorno de los 8,5 millones de euros”, ha subrayado Lucas.

Unas inversiones en Ciencias de la Salud que continuarán gracias al Plan extraordinario de infraestructuras universitarias 2026-2031.

Asimismo, la consejera se ha comprometido a impulsar la implantación de un doble grado que unirá dos de las titulaciones más exitosas del Campus: Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para ofrecer una formación aún más completa y competitiva.

Durante la visita, la consejera ha mantenido un encuentro con el Vicerrector de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibilidad, Julio Grijalba; el del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sandra Jiménez; y la de la Facultad de Educación, Elena Jiménez. Por parte de la Junta, también han estado presentes en la reunión la directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares, y la delegada territorial en Soria, Yolanda de Gregorio.