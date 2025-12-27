La UVa consigna 600.000 euros para ampliar el Campus de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Universidad de Valladolid (UVa) aprobó hace unos días en el consejo de Gobierno el presupuesto de la entidad para 2026. Por segunda vez en la historia reciente, la Universidad iniciará el año sin necesidad de prorrogar sus cuentas. El presupuesto de la Universidad de Valladolid para el próximo año asciende a 260 millones de euros, 200.000 euros menos que el presupuesto aprobado para el ejercicio del 2025, lo que supone una disminución en términos porcentuales del 0,08%, según informó la propia UVa. En esa cifra, dentro del capítulo de inversiones figuran 600.000 euros para la ampliación del Campus Duques de Soria.

La ampliación del Campus de Soria es un proyecto ya conocido. De hecho, en el ejercicio pasado ya se reservaron 600.000 euros para iniciar unos trabajos que finalmente han tenido que fijar su inicio para 2026. Inicialmente, el objetivo era la construcción de un polideportivo para que permitiera al Campus contar con instalaciones deportivas propias. Este proyecto estaba enfocado a toda la comunidad universitaria, pero principalmente para el exitoso grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ya que permitirá aumentar matrícula y acceder a estudios de posgrado.

Ahora el proyecto es algo más ambicioso. Además del polideportivo nuevo se incluye un edificio anexo con despachos y otras espacios para docencia como una sala de simulación para Ciencias de la Salud. De esta forma se dará respuesta a las necesidades de todos los grados surgidas, principalmente, por el aumento de alumnado y la estabilización del profesorado.

En el año 2025, a pesar de tener cuantía presupuestaria, solo se puedo avanzar en el plano administrativo del proyecto. De hecho, la UVa llegó a formalizar un contrato de asistencia técnica con la empresa Archteam para terminar el proyecto que había avanzado el departamento de Arquitectura.

Se espera que en el mes de enero ya se disponga del proyecto definitivo y, según explicaron desde la UVa, entonces se volverá a plantear una serie de encuentros con instituciones locales, provinciales y autonómicas para cerrar la financiación. La previsión es que el coste de construcción esté en el entorno de los 2,5 millones de euros. A esa cifra habrá que sumar con posterioridad todo el equipamiento.

Hay algunos detalles que ya se conocen o que al menos la UVa ya tiene en previsión. La idea es que la nueva ampliación del Campus de Soria se ejecute en dos fases. Una primera estaría centrada en los que son propiamente las instalaciones deportivas. Aunque están enfocadas al grado de Ciencias del Deportes, el nuevo polideportivo dará servicio a toda la comunidad universitaria de Soria. La segunda de las fases sería un edificio anexo que vendría a paliar necesidades actuales como la falta de despachos para todos los profesores. También habrá otros recursos, como por ejemplo una sala de simulación para las titulaciones de Ciencias de la Salud. Esta sala se enfocará principalmente a los alumnos de Enfermería y Fisioterapia y vendrá a recrear un centro sanitario. Desde la UVa se maneja la previsión de que la licitación de las obras se produzca en torno a la primavera, antes de las próximas elecciones universitaria.

La Universidad del Valladolid en el Campus de Duques de Soria no posee instalaciones deportivas propias, por lo que para la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte fue o necesaria la colaboración de instituciones locales que, mediante convenio, han cedido el uso de las instalaciones deportivas precisas. Las nuevas instalaciones tienen el objetivo de reducir al máximo esta dependencia. El objetivo es cubrir al menos el 80% de las necesidades del grado –«la docencia de las actividades en el medio natural, el medio acuático, las de campos grandes y de atletismo quedarían excluidas–.

Actualmente, la capacidad del grado es limitada. Cada año pueden entrar 40 alumnos nuevos al programa y se estima que con unas instalaciones deportivas propias esa cifra pueda situarse entre las 60 y las 70 personas. Si el aumento de alumnos ya es de por sí importante, el grado también se vería beneficiado por un aumento en la capacidad de investigación y abría la posibilidad de sumar estudios de posgrado. Precisamente, en este ámbito ya se trabaja de cara a implantar un doble grado Fisioterapia-Deporte.