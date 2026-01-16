Infraestructuras
Transportes da por finalizadas las obras de las travesías de Soria, que pasan al Ayuntamiento
El ministerio que dirige Óscar Puente cifra la inversión en 23,5 millones de euros y anuncia que la titularidad ya no es del Estado, sino del municipio
El Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, da por terminadas las obras de las travesías en Soria capital. Este paso supone ceder la titularidad al Ayuntamiento de Soria. Hasta ahora pertenecía al Estado al considerarse tramos de carreteras nacionales.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de integración urbana de 6 kilómetros de travesías de la ciudad de Soria, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La inversión total realizada ha ascendido a 23,5 millones de euros (IVA incluido).
Soria
Comienzan a funcionar los semáforos de travesías en Soria
Milagros Hervada
El proyecto ha supuesto la transformación de las carreteras N-234, en la Avenida de Valladolid y la calle San Agustín, y N-111, en la carretera de Madrid, la carretera de Logroño y la calle Eduardo Saavedra, para adecuarlas a la movilidad de peatones y ciclistas y mejorar la seguridad vial.
En concreto, se ha intervenido en los siguientes tramos:
- Carretera N-234, entre los km 351,5 y 352,7 (Avda. de Valladolid; travesía oeste)
- Carretera N-234, entre los km 348,7 y 350,2 (C/ San Agustín, incluyendo el Puente de Piedra, y carretera de Ágreda; travesía este).
- Carretera N-111, entre los km 223 y 225,1 (Avda. Eduardo Saavedra y carretera de Madrid; travesía sur).
- Carretera N-111, entre los km 226,3 y 227,1 (Carretera de Logroño; travesía norte).
La finalización de estas obras lleva aparejada su cesión al Ayuntamiento de Soria, que pasa a ser el titular de la vía.
Actuaciones realizadas
Según se traslada desde el Ministerio de Transportes, las actuaciones realizadas están dirigidas a dotar de más espacio público a la movilidad ciclista y peatonal, así como zonas verdes. Entre ellas destacan:
- Ampliación de la calzada para peatones y ciclistas, con un ancho de 3 metros para el carril interior, y de 3,2 metros para el carril derecho.
- Construcción de seis glorietas. Una de ellas, en la zona de San Andrés, que sustituye al paso inferior que existía en la zona.
- Mejora de las paradas de autobús.
- Ejecución de 5.278 metros de nuevo carril bici bidireccional, con un ancho de 2,5 metros, conectando los distintos tramos urbanos existentes y garantizando la continuidad del itinerario ciclista.
- Ampliación de las aceras, con 47.280 metros cuadrados de superficie peatonal, mejorando la accesibilidad peatonal mediante la construcción de pasos de peatones y cruces semaforizados, incluyendo pavimento podo táctil.
- Reordenación de plazas de aparcamiento.
- Instalación de 240 bancos y sillas, además de otro mobiliario urbano como papeleras. Asimismo, se han creado 295 metros cuadrados de áreas infantiles y biosaludables, con zonas de aparatos de ejercicio distribuidos a lo largo de las travesías.
- Renovación del alumbrado público con tecnología LED y sistemas de regulación programable, y refuerzo de iluminación en los pasos de peatones. Además, se han instalado 552 nuevas luminarias y 144 nuevos semáforos.
- Acondicionamiento de casi 17.000 metros cuadrados de zonas verdes y ajardinadas, en las que se han incorporado cerca de 2.000 árboles y 1.305 arbustos, distribuidos a lo largo de las travesías, medianas y glorietas con alternancia de especies que incrementan la biodiversidad urbana, actúan como corredores ecológicos capaces de fijar CO2 y partículas contaminantes, aportan sombra estacional y mejoran paisajísticamente las calles.
- Fresado completo de la calzada y extensión de nuevas capas de firme fonoabsorbente para reducir la contaminación acústica en 122.000 metros cuadrados.
- Rehabilitación del entorno del Puente de Piedra sobre el río Golmayo limpiando toda la maleza que presentaba, rejuntando sillares en mal estado y reconstruyendo el muro existente a la salida del puente.
- Rehabilitación del puente medieval de piedra de la N-234, adaptándolo al entorno urbano en el que se encuentra.