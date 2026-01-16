Transportes da por finalizadas las obras de las travesías de Soria, que pasan al Ayuntamiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, da por terminadas las obras de las travesías en Soria capital. Este paso supone ceder la titularidad al Ayuntamiento de Soria. Hasta ahora pertenecía al Estado al considerarse tramos de carreteras nacionales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de integración urbana de 6 kilómetros de travesías de la ciudad de Soria, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La inversión total realizada ha ascendido a 23,5 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto ha supuesto la transformación de las carreteras N-234, en la Avenida de Valladolid y la calle San Agustín, y N-111, en la carretera de Madrid, la carretera de Logroño y la calle Eduardo Saavedra, para adecuarlas a la movilidad de peatones y ciclistas y mejorar la seguridad vial.

En concreto, se ha intervenido en los siguientes tramos:

Carretera N-234, entre los km 351,5 y 352,7 ( Avda. de Valladolid ; travesía oeste)

; travesía oeste) Carretera N-234, entre los km 348,7 y 350,2 (C/ San Agustín, incluyendo el Puente de Piedra , y carretera de Ágreda ; travesía este).

, y ; travesía este). Carretera N-111, entre los km 223 y 225,1 (Avda. Eduardo Saavedra y carretera de Madrid ; travesía sur).

y ; travesía sur). Carretera N-111, entre los km 226,3 y 227,1 (Carretera de Logroño; travesía norte).

La finalización de estas obras lleva aparejada su cesión al Ayuntamiento de Soria, que pasa a ser el titular de la vía.

Actuaciones realizadas

Según se traslada desde el Ministerio de Transportes, las actuaciones realizadas están dirigidas a dotar de más espacio público a la movilidad ciclista y peatonal, así como zonas verdes. Entre ellas destacan: