Herido en un accidente de tráfico tras salirse en la zona de la rotonda de Las Casas

Heraldo-Diario de Soria Soria

Un hombre de 51 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en Soria. Los hechos se han comunicado al 112 a las 14.10 horas de este viernes. Circulaba por la zona de la rotonda de Las Casas cuando el coche que conducía se ha salido.

Los hechos han tenido lugar en un camino paralelo a la N-111 en la citada rotonda que da salida de Soria hacia Logroño por Garray y Piqueras, a la altura del kilómetro 232. El afectado se encontraba consciente pero refería un golpe en la cabeza.

El 112 ha dado aviso del accidente tanto a la Guardia Civil de Tráfico de Soria como a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.