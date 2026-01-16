La Aemet activa el aviso por nieve en Soria para el domingo: hasta 7 centímetros pero no en toda la provincia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Nieve en Soria una vez más. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha establecido el aviso amarillo para este domingo en varias zonas de la provincia por nevadas, reiterando así unas previsiones del tiempo que viene apuntando desde hace días. No obstante se espera que la nieve caiga de forma irregular. En algunas áreas se prevén espesores de siete centímetros y en otras ni siquiera hay aviso.

El episodio comienza este sábado con cielos cubiertos y la cota de nieve oscilando entre los 1.000 y los 1.100 metros de altitud, pero con precipitaciones escasas. De hecho, ni siquiera hay aviso. En algunos puntos sí que se apunta la posibilidad de tormenta. No obstante en el norte de Guadalajara y la Cordillera Ibérica de Segovia, ambas limítrofes con Soria, sí se prevé nivel amarillo, algo que se debe tener en cuenta en caso de tener desplazamientos previstos.

El tiempo en Soria dejará estampas más invernales el domingo según la Aemet. La cota de nieve matutina estará a 1.000 metros, la vespertina a 1.200, a pesar de lo cual los avisos no se activan a primera hora sino a media mañana.

Por zonas, la más afectada según las previsiones será el norte de la provincia, el Sistema Ibérico. Se esperan 7 centímetros de nieve acumulados con el aviso activo desde las 10.00 horas hasta la medianoche. Este espesor se registrará a partir de 1.200 ó 1.300 metros, con una capa más fina por debajo según apunta Meteorología. "Más probables en la parte oriental de la Zona", esto es, en la comarca del Moncayo.

En la franja media de Soria, la Meseta Central, por el momento no hay aviso por nieve para este domingo. San Esteban, El Burgo, Almazán o Campo de Gómara se libran de aparecer en amarillo.

En el sur de la provincia, Sistema Ibérico, vuelve a aparecer el aviso amarillo por nieve para el domingo. Será de 15.00 horas a medianoche y se espera una nevada de 5 centímetros de nuevo a partir de cotas medias, con algo menos de nieve por debajo.

La previsión para el lunes es de precipitaciones escasas y con la cota de nieve a 1.200 metros, así que no parece que el episodio se vaya a recrudecer.