Torrezno de Soria prevé un crecimiento de ventas del 20% en 2026 y exportar a nuevos mercados internacionales con la IGP

La consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el Torrezno de Soria es más que un reconocimiento. El sello de garantía genera previsiones optimistas de crecimiento en las ventas tanto en número como en nuevos mercados.

La Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria aspira a que la producción crezca un 20% en 2026 con respecto al año anterior, tras el cierre de un año histórico con ventas cercanas a los cuatro millones de kilos.

El director técnico de la marca, Juanjo Delgado, señaló que el producto crece año tras año un 20%, y subrayó que se espera aumentar aún más toda vez que se etiquete el producto con la Indicación Geográfica Protegida que, además, dará una mayor protección al producto frente a la competencia desleal, informa Ical.

La Unión Europea inscribió el pasado 19 de noviembre de 2024 la nueva Indicación Geográfica Protegida ‘Torrezno de Soria’ en el registro de Denominaciones de Origen Protegidas. El reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y, a partir de ese momento, esta marca quedó protegida por derechos de propiedad intelectual.

La Asociación aprobó el reglamento y el órgano de gestión y actualmente adapta el pliego de cómo se regula la fabricación para que todos los procesos de las empresas estén armonizados. “Queremos que los trabajos administrativos estén realizados este año pero los trámites llevan su tiempo”, destaca para señalar que la IGP protegerá más al producto, ya que se detecta productos que se venden como torrezno de Soria cuando no lo son.

La Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria está compuesta por diez empresas sorianas y una carnicería y podrían adherirse a la misma otras dos con capacidad productiva. Actualmente el producto se vende en todo el territorio nacional. Los mayores consumidores del producto están en Soria, Zaragoza, Valladolid y Madrid.

"El producto está en todas las provincias de España porque ya está en las principales cadenas de supermercados y en los restaurantes, que son las principales locomotoras del mismo. El éxito del producto ha estado en darlo a conocer. Las empresas han invertido mucho dinero y se ha contado con el apoyo de la Junta y la Diputación”, explicó para señalar que las empresas son competencia entre sí pero han sabido remar juntas por lo que son un ejemplo de la unidad del sector.

Las miras están puestas en el crecimiento internacional y los empresarios esperan que las cifras aumenten cuando el producto se etiquete con la Indicación Geográfica Protegida. De momento, la Asociación exporta a Reino Unido, Andorra, Rumanía y Holanda, principalmente. “Con la IGP se exportará a más países”, aseguró el director técnico.

Entre las acciones comerciales que la Asociación de Productores de Torrezno de Soria realizará en 2026, Delgado apuntó que se acudirá con stand propio a Alimentaria Barcelona en marzo y al Salón Gourmet en Madrid en abril. Además, prevén volver a convocar el concurso ‘El Mejor Torrezno del Mundo’, una iniciativa que hace que los establecimientos hosteleros ganen mayor visibilidad y otras acciones comerciales que dan visibilidad al producto.

Respecto a la subida del precio de la panceta, desde la Asociación de Fabricantes se aclaró que es debido a la alta demanda que los países asiáticos realizan sobre este producto. “Japón y Corea son los mayores consumidores de cerdo del mundo y dentro del cerdo la pieza que más consumen es la panceta”, apostilló, para reiterar que la materia prima sube por la demanda del mercado asiático y no porque se haya logrado una marca de calidad para la panceta.